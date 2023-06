Politiek lot Bolsonaro aan zijden draad: 3 van 4 rechters achten hem schuldig, nog 3 rechters te gaan

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro kan een verdere politieke carrière vergeten als het electoraal hof oordeelt dat hij zijn macht heeft misbruikt. Beeld Silvia Izquierdo / AP

Het electoraal hof in Brasilia lijkt het script te volgen van een Braziliaanse telenovela: geen mogelijkheid tot een cliffhanger wordt onbenut gelaten. Aflevering na aflevering wordt dezelfde spanningsboog nog wat verder opgerekt: is dit het einde van de protagonist, de extreem-rechtse oud-president Jair Bolsonaro? Het slot van de rechtszaak werd deze week uitgesmeerd over drie uitzendingen, de zittingen zijn live te volgen op YouTube.

Maar deze vrijdag (trouwe kijkers weten het zeker) valt de bijl. Want Bolsonaro is één stem verwijderd van politieke ballingschap.

Dinsdagavond stemde rechter Benedito Gonçalves voor het onverkiesbaar verklaren van de oud-president gedurende acht jaar. Bolsonaro had op 18 juli 2022 willens en wetens zijn positie als staatshoofd misbruikt om ten overstaan van een groot gezelschap buitenlandse ambassadeurs ongefundeerde aantijgingen te uiten over de fraudegevoeligheid van de Braziliaanse stemcomputers. De rechtsstaat kan zijn ‘ogen niet sluiten voor gewelddadige speeches en leugens’, stelde Gonçalves. Na diens stem werd de zitting geschorst.

Donderdagochtend namen drie rechters ieder zo’n anderhalf uur de tijd om hun stem te onderbouwen. De conservatieve rechter Raul Araújo stemde tegen (in het voordeel van Bolsonaro). Rechters Floriano de Azevedo Marques en André Ramos Tavares volgden het oordeel van de eerste spreker, ook zij achtten de oud-president schuldig aan machtsmisbruik tijdens de campagne. Het wachten was op de beslissende vierde stem, die zomaar zou kunnen komen van de volgende spreker, de door toenmalig (en huidig) president Lula da Silva in 2006 aangestelde rechter Cármen Lúcia.

En opnieuw werd de zitting onderbroken.

Dus komt het aan op deze vrijdag. Mocht rechter Lúcia besluiten om ook die uitzending extra spannend te maken en net als Araújo tegen te stemmen, dan mag Bolsonaro eveneens hopen op de vergevingsgezindheid van de zesde rechter: de door hem in 2020 benoemde Kassio Nunes Marques. In dat ultieme scenario is het rechter nummer zeven, tevens hoofd van het electoraal hof, Alexandre de Moraes die de bijl hanteert.

Veel theatraler kan het niet worden. Het was weliswaar Lula da Silva die Bolsonaro uit het presidentieel paleis verdreef, maar Bolsonaro’s werkelijke nemesis is al jarenlang rechter Moraes. Als prominent lid van het hooggerechtshof en voorzitter van het electoraal hof waakte Moraes het afgelopen verkiezingsjaar streng over de democratische spelregels van Brazilië terwijl Bolsonaro poging na poging deed die te omzeilen en te saboteren. Er bestaat geen twijfel over de stem van Moraes.

Toch geldt opnieuw een slag om de arm: vrijdag hoeft nog steeds niet het definitieve einde van het proces te betekenen. Rechter Lúcia zou bijvoorbeeld om meer bedenktijd kunnen vragen. In dat geval tilt het hof het oordeel over het julireces. En ook als de beslissende stem wel wordt uitgebracht, komt er een vervolg. Bolsonaro’s advocaat kondigde al aan in beroep te gaan bij het hooggerechtshof.