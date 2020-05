Nieuws CORONABOETES

Politiek is kritisch over coronaboetes: ‘Burgers, teken bezwaar aan’

In de politiek groeit het ongemak over wellicht onterecht uitgedeelde coronaboetes. SP en PvdA willen dat het Openbaar Ministerie (OM) boetes kritisch onder de loep neemt om te kijken of ze terecht zijn opgelegd. GroenLinks roept burgers die zich gedupeerd voelen op om naar de rechter te stappen.