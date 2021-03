Politiek geruzie om strengere wapenwetten begint weer na twee schietpartijen in de VS

Bij drie massagesalons in Atlanta werden in totaal acht mensen, onder wie zes vrouwen van Aziatische komaf, doodgeschoten door een 21-jarige man. Beeld EPA

President Biden riep het Congres dinsdag op maatregelen te nemen als reactie op de schietpartij in Colorado, waar een schutter tien mensen doodschoot in een supermarkt in Boulder. Een paar dagen ervoor kwamen acht mensen, onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst, om toen een gewapende man een reeks massagesalons in Atlanta binnenviel.

Biden drong aan op een verbod op aanvalswapens en magazijnen met een groot aantal patronen, iets waarvoor zijn Democratische voorgangers al verscheidene malen vergeefs hebben gepleit.

Wrang is dat een rechter nog maar twee weken geleden een streep haalde door een verbod op dergelijke zware wapens dat de gemeenteraad van Boulder twee jaar geleden had afgekondigd. ‘We hebben geprobeerd onze stad te beschermen. Het is zo tragisch te zien dat zo'n bepaling wordt vernietigd en dat onze stad een paar dagen later iets moet doormaken wat wij probeerden te voorkomen', zei een plaatselijke anti-wapen activiste tegen The Washington Post.

In het Congres drongen de Democraten dinsdag ook aan op actie. ‘Behalve om een moment stilte, zou ik ook willen vragen om een moment van daadkracht’, zei de Democratische senator Dick Durbin.

Strengere wetten

Biden zette de Republikeinen in de Senaat onder druk twee aanvullende wapenwetten aan te nemen die het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten momenteel de meerderheid hebben, onlangs heeft aangenomen.

Die wetsvoorstellen zijn bedoeld om duidelijke gaten in de bestaande wapenwetten te dichten. Allereerst willen de Democraten dat bij alle wapenaankopen de achtergrond van de koper wordt gecontroleerd. Dergelijke achtergrondcontroles zijn al verplicht in wapenwinkels, maar niet als mensen online wapens kopen van particulieren of bij gun shows, wapenmarkten die door heel het land worden gehouden.

Ook willen ze dat de tijd waarin de FBI de antecedenten van kopers kan natrekken, wordt verlengd van drie naar tien dagen. Momenteel geldt de regel dat de FBI die controle binnen drie dagen moet hebben afgerond. Lukt dan niet, dan krijgen de kopers hun wapens ook zonder een bewijs van goed gedrag.

Via die maas in de wet, die bekendstaat als de ‘Charleston-loophole’, slaagde een neonazi erin vijf jaar geleden een semi-automatisch geweer te kopen, waarmee hij later een bloedbad aanrichtte in een kerk in Charleston. Daarbij vonden negen zwarte Amerikanen de dood.

Voor de bühne

Het is echter zeer de vraag of de twee wetsvoorstellen door de Senaat komen waar ze de steun van minimaal zestig senatoren moeten hebben, tien meer dan het aantal zetels dat de Democraten nu hebben.

De voorzitter van de justitiecommissie van de Senaat, de Republikein Chuck Grassley, maakte duidelijk dat hij niets voor de aanpassingen voelt, omdat die in het Huis van Afgevaardigden maar van een handjevol Republikeinen steun kregen.

De Texaanse senator Ted Cruz beschuldigde de Democraten ervan dat zij voor de bühne spelen. ‘Iedere keer als er een schietpartij is, voeren we dit belachelijke toneelspel op en komt deze commissie bijeen om een zooitje wetten voor te stellen die op geen enkele manier zullen helpen zulke moordenaars tegen te houden’, zei hij. ‘Wat zij voorstellen zal de misdaad niet verminderen, maar juist erger maken.’

Ook na eerdere schietpartijen liepen pogingen om de wapenwetten aan te scherpen al snel vast op het verzet van de Republikeinen.