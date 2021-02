NIEUWS

Politiek en wetenschap werkten in Duitsland samen om burgers rijp te maken voor de harde lockdown

Tijdens de eerste lockdown heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wetenschappers tips gevraagd om de geesten rijp te maken voor nog hardere ingrepen in de persoonlijke vrijheid van burgers. Dat blijkt uit e-mailcorrespondentie tussen politici en de betrokken wetenschappers, die in handen is van de krant Die Welt.