Politiek Den Haag smacht zelf ook naar vernieuwing, maar moet eerst de wolk van wantrouwen zien te verdrijven

Welkom in het Haagse moeras.

Elk vers Kamerlid met het verlangen alles anders te doen, krijgt als hij voor het eerst onder het poortje van het Binnenhof doorloopt een klontje boter op z’n hoofd. De observatie is van Hans van Mierlo en hij wordt in herinnering gebracht door Joost Sneller, Kamerlid voor D66.

‘Je stapt in een wereld met bestaande mores’, zegt Carla Dik-Faber, tot 2021 Kamerlid voor de ChristenUnie. ‘Daar heerst een cultuur die hardnekkig is. Je springt en moet het hoofd boven water houden.’

Of Ton Elias, tot 2017 Kamerlid namens de VVD: ‘Om binnen te komen, moet je je eerst conformeren aan het systeem. Pas daarna kun je wat gaan veranderen.’

De Haagse politiek wil zich graag opnieuw uitvinden. Een verlangen naar transparantie en integriteit wordt beleden, de betrokkenheid van de burger moet vergroot. Tegelijk is het Binnenhof een kneedmachine. De roep om verandering is groot. Maar is een gemeenschap met zo’n aanzuigende werking, waarvan de bewoners van functie naar functie springen om vooral maar niet weg te hoeven, wel te veranderen?

Wonderlijke werkomgeving

Het Binnenhof is met afstand de wonderlijkste werkomgeving die ik als journalist heb meegemaakt. Een plek die niet alleen op politici en aanverwanten, maar ook op journalisten een sterke invloed heeft. Op de vierkante kilometer rond Plein en Binnenhof, of nu in het deprimerende slurflabyrint aan de Bezuidenhoutseweg, klontert de macht samen. Met macht is meteen een woord gebruikt dat in de Nederlandse politiek gevoelig ligt. Zelden wordt het machtswoord gesproken, alles gebeurt op basis van een quasi-vrijwilligheid die een van de wezenskenmerken van het Haagse bedrijf is.

Toen ik me negen jaar geleden als politiek verslaggever meldde, verbaasde ik me over de ruwe omgangsvormen. Als correspondent in Parijs voor deze krant was ik de Franse politiek gewend, waar diepe tegenstellingen schuilgaan onder een dikke laag gestolde hoffelijkheid. In Nederland waren PowNews en GeenStijl opgekomen. Die vroegen politici of ze nog geneukt hadden en gingen letterlijk op tenen staan terwijl ze hun gesprekspartner knoflookadem in het gezicht bliezen. Ik kon amper geloven dat zo’n bejegening van politici getolereerd werd en noteerde een mengeling van agressie, sarcasme en amicaliteit.

Sindsdien is er veel gebeurd. Rutger Castricum is een keurige tv-persoonlijkheid geworden, ook de andere PowNews-verslaggevers zijn hun wilde haren kwijt. En de omgang van verslaggevers met politici is weer tamelijk hoffelijk. De brute omgangsvormen zijn naar een ander kamp overgegaan: de burger heeft zich er nu over ontfermd. Eerst wat gele hesjes, daarna mensen van viruswaarheid en nu dreigboeren. Politici worden thuis lastig gevallen, het regent aangiften, de Kamervoorzitter maakt zich zorgen om de veiligheid van parlementariërs, de Haagse binnenstad is veranderd in een vesting met zwaarmetalen barricaden. Een zeker basisrespect lijkt verdwenen. De media, die zichzelf als controleurs van de macht beschouwen en pionierswerk verrichtten in de agressieve omgang met politici, worden nu gezien als vazallen van de overheid; ze krijgen zelf hun trekken thuis en moeten vaak onder beveiliging hun werk doen.

Dat zijn ogenschijnlijk radicale veranderingen. Ze hangen samen met de onvrede die al jaren sluimerde en sinds een jaar of twee naar buiten komt. De aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire, het stikstofdossier, het verwaarlozen van defensie, de wankele koers tijdens corona – een lawine aan falend beleid zorgt ervoor dat de schijn van onfeilbaarheid van het overheidsapparaat is verdampt. Een wolk van wantrouwen dwingt nu de politiek aan introspectie te doen. Dat proces, met de naam ‘nieuwe bestuurscultuur’, is in volle gang.

De vraag is wat we daarvan verwachten mogen. Elk berichtje in de orde van ‘Oud-staatssecretaris Fred Teeven gaat belangen bierbrouwers behartigen’, ‘NPO-baas Rijxman op vakantie met media-staatssecretaris Dekker’, of ‘Landbouwminister Staghouwer draagt boerenzakdoek bij debat’ herinnert je eraan dat we hier van doen hebben met een systeem met diep ingesleten patronen. Veel Binnenhofbewoners hebben er geen enkel belang bij dat systeem te veranderen. Wie de sleutels heeft, geeft die niet graag uit handen. Dat geldt voor politici, maar net zo goed voor journalisten. Wie eenmaal zijn weg heeft gevonden, koestert die positie. Vandaar dat de hardste kritiek altijd van buiten komt, van columnisten of analytici die het Binnenhof op afstand volgen. Politiek verslaggevers moeten de volgende dag weer door, met dezelfde contacten en bronnen. Ze maken op een bepaalde manier deel uit van het systeem waarvan ze verslag doen. In zekere zin zijn ze embedded, een positie die zeldzaam is in de journalistiek.

Voorspelling komt niet uit

‘Er zijn maar twee smaken: of je gaat het hier leuk vinden, en dan blijf je. Of het is niks voor jou en dan ben je snel weg.’ Dat voorspelde VVD-Kamerlid en oud-journalist Ton Elias toen ik als verse Haagse verslaggever een rondje kennismakingsgesprekken deed.

Maar zijn voorspelling is niet uitgekomen. In geen enkele journalistieke omgeving heb ik het zo lang volgehouden als in Den Haag. Maar nee, ik ben nooit verslingerd geraakt aan het leven aan het Binnenhof.

Terwijl het die uitwerking beslist kan hebben. Femke Merel van Kooten kwam in de Kamer namens de Partij voor de Dieren en begon na allerlei omzwervingen haar eigen partij, Splinter. Die haalde de kiesdeler niet, maar Van Kooten bleef komen, ook na de verkiezingen. In het Kamergebouw betrok ze een leeg werkkamertje met uitzicht op de Ridderzaal. Alsof er niets gebeurd was. ‘In de Kamer weet ik wie ik ben’, zei ze. Zo verslavend kan die omgeving zijn.

Voor CU-Kamerlid Carla Dik-Faber was die kadans juist een reden om te stoppen. ‘Ik dreigde mezelf te verliezen. Overal waar je kwam was je de politicus die problemen kon oplossen.’ Ze noemt het ‘de mooiste hondebaan die er is’. Omdat geen twee dagen hetzelfde zijn en elke dag anders verloopt dan je had verwacht. Maar Kamerlid ben je de klok rond, zeker sinds sociale media alomtegenwoordig zijn. ‘Je kunt het nooit uitzetten, dat is lastig.’

Vrijwel ieder Kamerlid zal benadrukken dat het een enorme eer is volksvertegenwoordiger te zijn. ‘Ik was investment banker in Londen maar wist altijd al dat ik een tijdje public service wilde doen’, zegt VVD’er Jan Middendorp, die Kamerlid werd in 2017. Toch wilde hij na één termijn niet door. De inhoudelijke kant trok hem – Middendorp deed veel aan regelgeving rond digitalisering – maar met het politieke handwerk van meerderheden zoeken had hij minder. ‘Mijn idee van impact maken is goede ideeën in praktijk brengen en dat kan als Kamerlid. Wachten tot de coalitie iets heeft afgestemd of honderden moties door de Kamer loodsen, ligt me minder. Ik kom uit het bedrijfsleven, daar werk je met targets. In de Tweede Kamer zijn geen maatstaven voor succes.’

Ook D66’er Joost Sneller, die anders dan Middendorp wel een loopbaan als medewerker had voordat hij Kamerlid werd, zegt niet aan het pluche te hechten. ‘Fuck mijn zetel’, zegt hij. ‘Er zijn hier te veel zevenvinkjesmensen zoals ik. Johan Remkes sprak in zijn rapport over het parlementair stelsel van ‘prefab Kamerleden’. Ik ben er voor het kiesstelsel te wijzigen en voorkeurstemmen belangrijker te maken.’ Een altruïstische suggestie: in 2021 kreeg Sneller 933 stemmen.

Hij snijdt hier een wezenlijk punt aan. Veel Kamerleden komen uit Haagse kringen, ze waren medewerker, ambtenaar, voorlichter, diplomaat. Ook bij Forum voor Democratie, dat graag alle andere Kamerleden tot ‘het partijkartel’ rekent, komen drie van de vijf fractieleden uit de ambtenarij. Kamerleden bereiken de Kamer niet op eigen kracht of vanwege een mandaat uit de regio, zoals in veel andere landen, maar op het profiel van de lijsttrekker of partij. Dat vereenvoudigt het aanpassingsproces van die nieuwe Kamerleden aan de Haagse mores.

Ontvangst nieuweling Binnenhof

Kom erbij, doe als wij, is de ontvangst van elke nieuwe ‘bewoner’ van het Binnenhof, of die nu Kamerlid, medewerker of journalist is: laten we snel eens koffie drinken, zeg vooral geen ‘u’, geef je telefoonnummer en vertel wat over jezelf om het ijs te breken. Zo word je – ongeacht je rol – medeplichtig gemaakt aan het in stand houden van het politiek bestel.

Een volgende belangrijke les: praten is cruciaal, woorden zijn de brandstof van de politiek. Maar uit gesprekken kun je alleen citeren als dat van tevoren is afgesproken. Al het andere is ‘achtergrond’, ‘off the record’, ‘alleen voor jouw informatie’ of zelfs ‘niet bedoeld om ooit in de krant terug te zien’. Die afspraken kun je negeren, maar niet zonder gevolgen. Wie gesprekspartners noemt die onbekend hadden willen blijven, laat bronnen opdrogen.

Nergens in het land is de gemiddelde woordwaarde zo hoog als op het Binnenhof. Alles in Den Haag moet functioneel zijn. Niets gebeurt zomaar, geen woordje mag ontsnappen. Gebeurt dat toch, dan zijn de gevolgen niet te overzien en gaat het ineens wekenlang over iets als ‘functie elders’ of ‘sensibiliseren’.

Elk woordje wordt voordat het een eigen leven mag gaan leiden van alle kanten bekeken, elk geschreven interview wordt geautoriseerd. Men wil de onderwerpen, de gesprekslijn en liefst de vragen vooraf ontvangen, ‘zodat de voorbereiding optimaal kan zijn’. En als het even kan is een voorlichter bij zo’n gesprek aanwezig.

Die controledwang is groter bij coalitiepartijen dan bij de oppositie. In 2017 maakte ik mee hoe die toegankelijke, vrijuit pratende CDA-fractie een strak geleide machine werd zodra de partij regeringsverantwoordelijkheid kreeg. Kamerleden bij wie je eerder kon binnenlopen, wilden nu dat afspraken via de afdeling voorlichting liepen. Het omgekeerde gebeurde bij de PvdA. Die argwanende, angstige fractie van Samsom, waar je na lang aandringen een informeel gesprekje kreeg dat louter platitudes opleverde, veranderde in de oppositie in een opgewekt en mededeelzaam clubje.

Intussen dijt het leger voorlichters en woordvoerders op en om het Binnenhof alsmaar uit. De departementen samen hadden toen Rutte III begon 633 fte aan voorlichters in dienst, aan het eind van de regeerperiode was dat 811 fte. Die voorlichters – niet zelden belanden ze later zelf in de Kamerbankjes – bepalen in hoge mate wat naar buiten komt en wat niet wordt gedeeld. Ze kunnen je brokken toewerpen: of je het leuk zou vinden als eerste de minister te interviewen over zijn of haar mooie plan, of het een idee is als deze Kamerleden hun initiatiefnota via jou lanceren. Schijnprimeurs zijn dat. Media kunnen ermee suggereren dat ze als enige weten wat er speelt, politici verschaffen zich een directe toegang tot hun achterban. Die schijnprimeurs zullen door de digitale beschikbaarheid van informatie geleidelijk hun status verliezen. Voor ‘gelekte’ informatie geldt hetzelfde. Ambtenaren delen met gulle hand brokstukjes waardoor hun bewindspersonen in een fraai daglicht komen te staan. Rond de coronapersconferenties was dat een vast patroon: media deden het voorkomen alsof ze dankzij hun spitwerk en goede bronnen achterhaalden wat verteld zou gaan worden. In werkelijkheid werden beleidswijzigingen gretig gelekt om de geesten rijp te maken. Zoals Rutte het fatalistisch formuleert: ‘Lekken is een onderdeel van de Haagse realiteit.’

De Haagse spagaat

Geleidelijk ontdekte ik dat je het hoofd van een politicus moet zien als zo’n ouderwetse apothekerskast met eindeloos veel lades. In die lades liggen de antwoorden. Het politieke vakmanschap bestaat voor een deel uit het beheren van die lades. Dat begint met een heldere ordening, vervolgens de vaardigheid snel de juiste lade open te trekken, en tenslotte – misschien het lastigste deel – te doen alsof wat daarin ligt voor de politicus zelf ook een verrassing is. Er zijn trainers die je die vaardigheden proberen bij te brengen. Voormalig politiek journalist Eva Kuit (voor NOS en RTL) geeft onder de merknaam ‘Mediavrouw’ trainingen. Van de huidige bewindspersonenploeg nam ze er acht onder handen. Wat ze hun leert? ‘Zo authentiek mogelijk blijven voor een draaiende camera.’ Getraind worden om authentiek te zijn – het is de Haagse spagaat in een notendop.

Als dat onherstelbaar misgaat, zie je hoe moeilijk die vaardigheid is. Denk aan de antwoorden die Rob Jetten aan verslaggever Frits Wester gaf kort nadat hij fractieleider van D66 was geworden; hier was sprake van een lade die niet meer dicht wilde terwijl er maar één velletje in lag. Iets vergelijkbaars zag je bij Sophie Hermans op het laatste VVD-congres. Ze kwam met ingestudeerde zinnen die haar authenticiteit moesten aantonen, maar op geen enkele manier aansloten bij de – door stikstof nogal opgelopen – politieke temperatuur.

Die lades gaan vaak verborgen achter een wonderlijk fenomeen: de Haagse glimlach. Let maar eens op, Haagse politici schieten als de camera gaat draaien in een verkrampte grijns. Hermans doet het, Jetten, Klaver, Rutte, zelfs Diederik Gommers, al is hij geen politicus. Wilders kan knorrig uit zijn beveiligde omgeving komen. Maar zodra hij vlak bij de camera’s is, haalt hij zijn Haagse glimlach tevoorschijn. Die overigens met opgewektheid niets te maken heeft; de glimlach moet iets van ontspanning en welwillendheid suggereren, een grondhouding die van pas komt in een overlegdemocratie als de onze.

Goede politici durven die lades dicht te laten. Ik herinner me een interview met VVD’er Klaas Dijkhoff waarin hij zichzelf verbaasde door een verband te leggen tussen de keuzen die zijn vader vroeger maakte en zijn eigen keuze om Den Haag te verlaten. Ik herinner me dat Hugo de Jonge geen enkel lades kon vinden toen hem gevraagd werd of Sywert van Lienden in de hemel zou komen. Mark Rutte is de opperapotheker. Zijn kast is immens, het is vrijwel onmogelijk onderwerpen aan te snijden die nog niet zorgvuldig zijn ondergebracht. Door de elegantie waarmee hij met die lades omgaat, doet hij denken aan de dame op het schilderij Brandende Giraf van Salvador Dalí: weidse gebaren, het been, een ladenkast. Dat maakt een interview met hem een hachelijke onderneming, omdat verrassingen zo goed als uitgesloten zijn. Al is Rutte ambachtsman genoeg om de schijn van verrassing op te houden.

Een Haagse insider – ook in dit verhaal zijn ze niet helemaal te vermijden – spreekt in dat verband van compartimentering: kennis en informatie zodanig gebruiken dat je je doel bereikt zonder je strategie prijs te geven. Waarbij de informatie steeds wordt afgestemd op de ontvanger; fractie, onderhandelingspartners, media, achterban – allemaal krijgen ze een deel van de plannen. De Haagse werkelijkheid is opgebouwd uit halve waarheden: ijskoud zeggen dat er nooit gebeld is als er wel WhatsApp-berichten heen en weer gingen. Leugens daarentegen zijn gevaarlijk en alleen daarom al zeldzaam.

Diezelfde insider zegt dat veel bestuurders een aan autisme grenzende doelgerichtheid hebben, ongeacht de reacties van de omgeving. Desnoods worden signalen van buiten weggehouden als een besluit in aantocht is. Om verrassingen te beperken, hechten ze sterk aan rituelen. Je ziet dat bij Hugo de Jonge, die tegen de afspraken in mails bleef versturen van een persoonlijk account, omdat de wachtwoorden van z’n werkaccount lastig waren. Ook op dit vlak zet Rutte de norm. Zijn vrijdagse persconferenties verlopen altijd volgens exact hetzelfde ritueel, om dezelfde reden is hij intens gehecht aan zijn Nokia. Ook het premierschap is een gewoonte geworden.

Hoofd vol idealen

Politici die met een hoofd vol idealen naar het Binnenhof komen, moeten al snel constateren dat het zo niet werkt. Je eigen neus kun je hier maar een heel klein eindje achternalopen. Altijd zijn er anderen nodig om je idealen te realiseren. Die kunnen een eindje met je oplopen, maar hebben een andere eindbestemming en komen ergens anders vandaan. Als een kopgroep in de Tour, die even samenwerkt maar uiteindelijk tegen elkaar om de winst strijdt. Dergelijke tactieken zijn ook in de politiek vereist om bij je doel in de buurt te komen.

Binnen een bedrijf werk je samen aan een doel, binnen een teamsport ook. In de Tweede Kamer is daarvan geen sprake. Kamerleden zeggen graag dat ze Nederland beter willen maken. Maar wat dat ‘beter’ is, dat ziet er voor elke fractie anders uit. Dat je in de politiek moet samenwerken met je tegenstanders, is de oorzaak van het enorme verschil tussen de wereld voor en achter de schermen. Daarom is het heel normaal een PVV’er en een D66’er geanimeerd in gesprek door hartje Den Haag te zien lopen. Kamerwerk is een contactsport. Dat geldt ook voor de Haagse verslaggevers. Links en rechts moet je contacten onderhouden. Wat geen straf is: overal op het hele politiek spectrum zitten interessante figuren. ‘De sfeer onder die Haagse kaasstolp is amicaal’, zegt voormalig Kamerlid Dik-Faber. ‘De lijnen zijn kort, je hebt ieders nummer. Je moet altijd anderen overtuigen om meerderheden te creëren.’

‘Om vorderingen te maken moet je het vooral hebben van collega’s van andere fracties, en dan met name in commissievergaderingen’, zegt Ton Elias. ‘Dat is belangrijker dan contacten in de eigen fractie. Je moet collegialiteit met andere partijen hebben, snappen waarom ze vinden wat ze vinden, bereid zijn op het juiste moment met veel tamtam een concessie te doen. Het is schaken, scrabbelen en flipperen tegelijk. Dat je weet: als ik het balletje daar raak, dan stuitert het zo verder en eindigt daar.’

Soms wordt zichtbaar hoe poreus die grenzen tussen partijen zijn. Oud-Kamerleden zijn doorgaans graag bereid nieuwkomers te helpen. Zo werden leden van de fractie van Volt ondersteund door de VVD’ers Arend-Jan Boekestijn, Han ten Broeke en Frans Weisglas en door de PvdA’ers Tino Wallaart en Myrthe Hilkens. Van Kooten werd om hulp gevraagd door Pieter Omtzigt en Denk en bood haar diensten aan bij Khadija Arib (PvdA). Den Haag is een vlechtwerk van onzichtbare lijnen. Die zorgen ervoor dat nieuwkomers niet alleen de kennis, maar ook iets van de mores van oudgedienden overnemen.

Wie mee wil doen, voelt de druk zich aan te passen. Dat zie je gebeuren bij nieuwkomers. Ook Kaag, die nieuw leiderschap predikt, kampte met ruttiaanse geheugenuitval toen ze werd doorgezaagd over de affaire Van Drimmelen. Ook de frisse jonge mensen van Volt opereren schimmig in de affaire Gündogan.

Zelfs Omtzigt, rolmodel voor burgers én Kamerleden, zie je soms in oude reflexen schieten. Dan twittert hij twee foto’s van een rat met de tekst: ‘Na een dag in de tweede Kamer loop ik naar buiten…’. In duizenden reacties gingen alle sluizen open: ‘Mark Ratte’, ‘het kabinet is van de ratten besnuffeld’, ‘...en je kwam Mark tegen…’, ‘Sigrid Knaag’.

Met zo’n voor velerlei uitleg vatbaar signaal hanteert Omtzigt de ambiguïteit die de landelijke politiek vaak zo troebel maakt.

Bewondering is van korte duur

Het register dat je als journalist ter beschikking staat bij het schrijven, is zowat hetzelfde als in het dagelijks leven. Verbazing, woede, teleurstelling, ontzetting, ontroering, waardering, afschuw, bewondering – alle denkbare gemoedstoestanden komen voor. Dat palet komt ook in de parlementaire journalistiek langs, maar er is één register dat je in Den Haag leert te vermijden. Bewondering is een toonsoort die in de politiek eigenlijk nooit van pas komt. Je bewondering kun je etaleren in de kunsten, in de wetenschap, de sport, desnoods in het actiewezen of bij goede daden. Maar in de politiek blijft bewondering nooit lang goed. Je kunt Rutte bewonderend een staatsman noemen na zijn coronatoespraak in het Torentje. Je kunt bewonderend vaststellen dat Kaag in de verkiezingen het momentum naar zich toe wist te trekken, net als Samsom dat trouwens in 2012 deed. Maar uiteindelijk kom je van een koude kermis thuis. Voor bewondering is geen ruimte, voor grootsheid nog minder, waarmee het register van de parlementaire journalistiek noodzakelijk beperkt is.

Dat komt omdat Nederland geen Frankrijk is, en ook geen Engeland. De Haagse politiek is een grijsmaker. Dat is misschien minder enerverend, maar het heeft decennia tot tevredenheid van velen gewerkt. Grote ideeën worden getrimd totdat ze in de mal van de polderpolitiek passen. Meteen na elke verkiezing worden de verschillen verkleind en de raakvlakken benadrukt. Dat elke kans op bewondering daarbij in de kiem wordt gesmoord, wordt voor lief genomen. De Franse en Engelse politiek ontlenen een deel van hun interne dynamiek aan het feit dat parlementariërs hun mandaat in de eigen kieskring moeten veroveren; enkele ministers uit de regering van president Macron moesten aftreden nadat ze in hun eigen district hadden verloren. Daar hoort bij dat er duidelijke winnaars zijn, die hun stempel op een nieuwe regering kunnen drukken. Het Nederlandse systeem is ingericht op een status quo met accentverschuivingen. Door de kieslijsten, goeddeels gevuld met anonieme politici die niet voor hun eigen kans hoeven te strijden, zijn parlementariërs vaak eerder technocraten dan volksvertegenwoordigers in de oorspronkelijke betekenis van het woord.

Dat hoeft niet erg te zijn. Waarschijnlijk is dat juist de reden waarom Nederland in politiek opzicht zo’n wonder van stabiliteit is. Vijf eerste ministers in veertig jaar – qua vestigingsklimaat geldt dat als een pluspunt. Het betekent wel dat het politieke systeem alleen langs de weg der geleidelijkheid te veranderen is. En dat eerste ministers vaak aanblijven tot de laatste restjes bewondering zijn opgelost in verveling en afkeer.

Dat maakt het belangrijk de eigen houdbaarheidsdatum in de gaten te houden. Ook als journalist.

