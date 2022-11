Politiek beladen WK-dag: ‘Er is geen team dat zo onder hoogspanning staat dit toernooi als Iran’

'Een van de Iraanse supporters zei tegen mij: wat nu dreigt te gebeuren, is dat het volk het team kwijtraakt, en het team het volk.' Beeld AP

Ha Jenne Jan, denk je dat het OneLove-speldje op de borst van de KNVB-delegatie en minister Helder vanmiddag veel indruk op de Qatarezen heeft gemaakt?

‘Ik denk het niet. Deels omdat het een speldje is natuurlijk, en geen band. Daarnaast gaan de Qatarezen pragmatisch om met andere landen. Wat de Nederlandse delegatie ook zou dragen, het zakelijke belang prevaleert. Het is niet alsof de Qatarezen angstig naar deze wedstrijd uitkijken, vanwege wat Conny Helder wel of niet om haar arm draagt. De Duitse minister kwam afgelopen week wel opdagen met een band om de arm, maar tegelijkertijd heeft de regering zojuist een nieuw lng-gascontract met Qatar aangekondigd. Dat zegt, denk ik, genoeg.’

Minister Conny Helder (rechts) tijdens de volksliederen voor de wedstrijd. Half verscholen onder haar sjawl heeft ze een OneLove-speldje geprikt. De afgevaardigde van Qatar, naast haar, had wel een armband om, mogelijk om daarmee zijn steun aan een vrij Palestina te betuigen. Beeld REUTERS

Tegelijkertijd heeft WK-baas Hassan Al-Thawadi zich laten ontvallen dat bij de bouw van de stadions zo’n 400 tot 500 doden zijn gevallen. Eerst hielden Qatar en de Fifa dat aantal nog op 3. Waarom wordt het nu opgeschroefd?

‘Dat weet ik niet. Hij zal proberen de discussie hiermee af te sluiten of willen aantonen dat Qatar ook zelfkritisch is, maar het komt op mij over als een uit de lucht gegrepen getal. Het grote kritiekpunt op Qatar in deze kwestie is het gebrek aan transparantie. Ze hebben geen onderzoek gedaan naar het aantal hittedoden. Kerngezonde dertigers vielen midden op de dag neer en stierven officieel aan ‘hartfalen’. Qatar heeft nooit autopsies laten verrichten naar die doden. Daardoor blijven we nu met een groot vraagteken zitten.

‘Dat zal niet veranderen, denk ik. Het drukmiddel, het eventueel verplaatsen van het WK, is weg. Nu is het voetbal bezig en krijgt Qatar ook veel lof voor hoe het toernooi is geregeld. Die pluim hebben ze op hun hoed, en daar zullen ze blij mee zijn.’

Vinden de sjeiks het nog wel leuk nu Qatar als eerste land van allemaal is uitgeschakeld?

‘Bij de wedstrijden tegen Ecuador en Senegal zochten de Qatarezen vroeg de uitgang, toen bleek dat ze die gingen verliezen. Nu hoor je veel over het doorverkopen van kaarten. Het is natuurlijk pijnlijk dat Qatar sportief het slechtste gastland ooit is gebleken.

‘Maar hierna kunnen de Qatarezen nog voor Saoedi-Arabië of Marokko juichen. Die hebben nog kans om door te gaan. Qatar en Saoedi-Arabië zijn rivalen op politiek vlak, maar tegelijkertijd zijn de persoonlijke banden tussen mensen op het schiereiland vaak nauw. Familienetwerken van veel Qatarezen reiken tot ver in de Emiraten, Saoedi-Arabië of andere plekken in de Golf.’

Dan over de andere wedstrijd van vanavond: VS-Iran. Hun WK-ontmoeting in 1998 staat te boek als de ‘politiek meest beladen wedstrijd’ in de geschiedenis. Zit deze wedstrijd daar ver vanaf?

‘Ja en nee. Destijds was die wedstrijd op het veld heel beladen. De Irak-Iranoorlog, waarbij de Amerikanen Saddam Hoessein steunden, lag vers in het geheugen bij veel Iraniërs. Nu liggen de verhoudingen tussen Iran en de VS heel anders, alhoewel het regime zijn best zal doen het vijandsdenken op te laten laaien.

Iran-VS in 1998, supporters poseren vooraf gebroederlijk met elkaar. Beeld AP

‘Nu zit de spanning veel meer bij een van de twee teams, Iran. De spelers zitten in een soort mijnenveld tussen het regime en de supporters, van wie er velen de oppositie steunen. Van buitenaf lijkt het alsof de Iraanse spelers een soort pionnen zijn van het regime. Zo ging de selectie voor het toernooi bij de regering in Teheran op de koffie. Wat veel Iraniërs mij gisteren vertelden, was iets anders: het regime wil dat het lijkt alsof de spelers bij hen in de broekzak zitten, om zo verdeeldheid te zaaien onder de supporters.

‘De spelers hebben de eerste wedstrijd het volkslied niet meegezongen, een groot gebaar. Tegelijkertijd hebben ze allemaal familieleden in Iran wonen. De autoriteiten hebben gedreigd om hen op te pakken als de spelers niet doen wat het regime wil. Een van de Iraanse supporters zei tegen mij: wat nu dreigt te gebeuren, is dat het volk het team kwijtraakt, en het team het volk.

‘De vraag is dus vanavond: blijven de Iraniërs achter hun team staan? Dáár zit de spanning, op de tribune. Als Iran ver komt, geeft dat de oppositie ook kansen. Massa’s mensen gaan dan de straat op om het te vieren en mobilisatie is altijd vervelend voor een regime. Er ligt dus een enorme druk op de schouders van de spelers.’

Dan valt een discussie over een OneLove-speld eigenlijk best mee, toch?

‘Dat valt absoluut in het niet. Die discussie over statements over Qatar speelt zich vooral af binnen de landsgrenzen van Europese landen en is hier niet voelbaar. Hier gaat het veel meer over de Iraanse kwestie. Er is geen team dat zo onder politieke hoogspanning staat dit toernooi als Iran.’