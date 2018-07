in beeld verboden gay pride

Politiehonden, traangas en waterkanonnen ingezet tijdens verboden Istanbul pride

De Turkse politie heeft wederom geprobeerd te verhinderen dat de Gay Pride plaatsvond in Istanbul. Het was het vierde jaar op rij dat de demonstratie voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders werd verboden. Ondanks het verbod waren er honderden mensen op de been in Istanbul.