Politiechef van Rochester neemt ontslag na beschuldiging dood Daniel Prude in doofpot te hebben gestopt

De politie plaatste een kap over het hoofd van Daniel Prude, die later kwam te overlijden. Beeld AP

Drie dagen nadat de openbaar aanklager van de staat New York, Letitia James, had aangekondigd een grand jury in te stellen die de dood van Daniel Prude moet onderzoeken, maakte politiechef La’Ron D. Singletary zijn vertrek bekend.

‘Ik ben een integer man, en daarom zal ik niet werkloos toekijken terwijl externe entiteiten proberen mijn karakter te vernietigen’, zei de politiechef in een verklaring. Later voegde hij eraan toe: ‘De verkeerde karakterisering en de politisering van de acties die ik heb ondernomen nadat ik op de hoogte was gebracht van de dood van Prude, zijn niet gebaseerd op feiten, en komen niet overeen met waarvoor ik sta.’

De zwarte politiechef is het handelen van de betrokken politieagenten altijd blijven verdedigen, ook nadat er vorige week zeven werden geschorst.

Daniel Prude

De 41-jarige Daniel Prude werd eind maart gearresteerd, nadat zijn broer om drie uur ’s nachts het alarmnummer had gebeld uit bezorgdheid dat zijn broer in een psychose was beland. Prude werd naakt en onder invloed van drugs op straat aangetroffen. De betrokken agenten boeiden hem, trokken hem een kap over het hoofd en drukten zijn gezicht twee minuten tegen het asfalt. Prude kreeg daarbij te weinig zuurstof en werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zeven dagen later kwam te overlijden.

De politie heeft verklaard dat de kap over het hoofd van Prude nodig was omdat hij in de richting van de agenten spuugde; ze waren bang voor een coronabesmetting.

Toen Daniel Prude op 30 maart stierf, bracht de politie geen persbericht uit. Ook bracht zij half april niet het autopsierapport in de openbaarheid waaruit blijkt dat de doodsoorzaak moord is (en niet een overdosis PCP, zoals de politie intern lang suggereerde) en dat Prude leed aan ‘complicaties van verstikking’ met de drug PCP als een factor die daaraan bijdroeg. Een intern onderzoek eind april pleitte de betrokken agenten vrij van elke misstand, maar de bevindingen zijn nooit vrij gegeven.

Pas vijf maanden na Prudes dood maakten ambtenaren in Rochester zijn overlijden bekend, nadat een beroep van de familie werd ingewilligd om de beelden van de bodycam van Prudes arrestatie vrij te geven. Daarmee kwam een einde aan maandenlang officieel stilzwijgen. Op de videobeelden is te horen hoe Prude vraagt of ze de kap willen verwijderen.

Verbergen

De familie van Prude heeft de afgelopen dagen overheids- en politiefunctionarissen ervan beschuldigd zijn dood te verbergen om de betrokken politieagenten te beschermen.

Na het vrijgeven van de bodycambeelden braken protesten in Rochester uit, en kwam de zaak in een stroomversnelling. De zeven politieagenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding werden alsnog op non-actief gesteld. Vervolgens werd de vorming van een grand jury aangekondigd, een groep burgers die besluit of de openbaar aanklager voldoende bewijs heeft om vervolging in te stellen.