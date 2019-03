Politiechef Parijs vervangen vanwege ‘ongepaste instructies’ omtrent rubberkogels

Een uitgebrande kiosk maandag op de Champs Elysées in Parijs. Beeld AFP

Rubberkogels hebben de afgelopen maanden bij betogingen van gele hesjes tientallen mensen verwond. Velen van hen verloren een oog. Het besluit van Delpuech de geweren met rubberkogels minder snel in te zetten, was genomen zonder overleg met de minister van Binnenlandse Zaken, zo zei de premier.

De commissaris wordt vervangen door Didier Lallement, prefect van Nouvelle-Aquitaine, waarvan Bordeaux de hoofdstad is. Hij staat bekend om zijn harde aanpak.

Crisisoverleg

Het vervangen van de politiechef is een van de maatregelen die maandag door Philippe werd bekendgemaakt na crisisoverleg met president Emmanuel Macron over de gebeurtenissen zaterdag in Parijs. Op en rond de Champs Elysées richtten radicale, veelal in het zwart geklede betogers vernielingen aan. Een bankgebouw werd in brand gestoken, een herenmodewinkel en een restaurant werden belaagd door gemaskerde demonstranten. De politie raakte met de betogers in gevecht.

‘Wat in Parijs is gebeurd is niet te tolereren’, aldus de premier. Demonstraties van gele hesjes worden voortaan verboden in bepaalde wijken indien de politie denkt dat er ‘ultra’s’ aan zullen deelnemen, zo zei Philippe. Naast de Champs Elysées dacht hij in het bijzonder aan Place Pey-Berland in Bordeaux en Place du Capitole in Toulouse.

Verder wordt de boete op het deelnemen aan een verboden demonstratie verhoogd van 38 naar 135 euro.