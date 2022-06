Politiechef Parijs noemt chaotisch ingrijpen bij finale Champions League een ‘mislukking’

Liverpoolsupporters staan ​nog ​buiten, waardoor de finale van de Champions league-finale tussen Liverpool en Real Madrid in het Stade de France in Parijs een halfuur later begon. Beeld Thomas Caex / AFP

Twee weken geleden ontstond er grote chaos toen de Parijse politie naar eigen zeggen wilde voorkomen dat supporters van Liverpool zonder geldig ticket de finale tussen Real Madrid en Liverpool in het Stade de France wilden bijwonen. Om de orde te handhaven, zette de politie traangas en pepperspray in tegen de Liverpoolfans die, veelal mét geldig toegangsbewijs, voor het stadion stonden te wachten. Door de chaos kwam slechts de helft van hen op tijd binnen en moest het duel noodgedwongen een half uur later beginnen.

De Parijse politie erkent nu bij monde van chef Didier Lallement dat er bij dat harde optreden fouten zijn gemaakt. In een verklaring tegenover de senaatscommissie geeft hij toe dat de politie heeft gefaald. ‘Een mislukking, omdat mensen werden geduwd en aangevallen, terwijl we hun juist veiligheid verschuldigd waren. Een mislukking, omdat het beeld van Frankrijk is ondermijnd.’

Onnodig hard aangepakt

Volgens Lallement was de politie niet goed voorbereid op de aanpak van grootschalige ticketfraude. Hij bood excuses aan voor het gebruik van traangas tegen supporters, maar voegde daaraan toe dat het volgens hem de enige manier was om de menigte te controleren. De supporters zouden niet hebben geluisterd naar een oproep om achteruit te gaan. ‘En het zou fout zijn geweest als we een charge hadden uitgevoerd.’ Lallement benadrukte dat hij als enige verantwoordelijk is voor het politieoptreden bij de finale.

In eerste instantie gaven zowel de Europese voetbalbond UEFA als de Franse politie de Liverpoolfans de schuld van de chaos. Vele duizenden van hen zouden de toegangspoorten blokkeren, doordat ze met valse tickets probeerden binnen te komen. Bovendien zou de wedstrijd volgens de UEFA zijn uitgesteld vanwege de ‘late aankomst’ van de supporters.

Liverpool FC reageerde verontwaardigd op de verklaringen van de bond en de Franse politie. Volgens de club bleef het overgrote deel van de supporters rustig en werden ze onnodig hard aangepakt. Bovendien zouden ze helemaal niet te laat bij het stadion zijn aangekomen en was de chaos te wijten aan de slechte organisatie. De politieactie had volgens de fans ook tot gevolg dat ze, eenmaal teruggedrongen, werden aangevallen en bestolen door lokale jeugdbenden.

Cijfers kloppen niet

Ook vanuit de Franse oppositie klonk felle kritiek op het Parijse politieoptreden. Zo vroeg Marine Le Pen om een parlementaire enquête om uit te zoeken waar het misging. De linkse oud-presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon vond dat de veiligheidsdiensten ‘compleet’ hadden gefaald, onder meer omdat ze blijkbaar niet hadden kunnen voorkomen dat er zoveel valse tickets werden verkocht.

De excuses die de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vorige week voor het harde ingrijpen aanbood, kon de gemoederen niet sussen. Opnieuw benadrukte hij dat de oorzaak van de problemen vooral bij de Engelsen lag. Volgens Darmanin zouden 30- tot 40 duizend fans hebben geprobeerd om zonder kaartje het stadion in te komen. De verklaring wekte opnieuw de woede van de Britten, die zulke hoge aantallen betwisten.

Politiechef Lallement geeft nu toe dat de genoemde aantallen niet kloppen. ‘Ik heb nooit gezegd dat die cijfers geheel accuraat waren’, aldus de politiechef. ‘Ik heb misschien een fout gemaakt met de gegevens die ik aan de minister heb gegeven.’

Olympische Spelen

De chaos rond de finale laat volgens critici zien dat Frankrijk niet klaar is voor de Olympische Spelen die het land in 2024 organiseert. Op het Franse ministerie van Sport vond vorige week al topoverleg plaats, om ‘lessen te leren voor onze grote sportevenementen in de toekomst’, aldus minister Amélie Oudéa-Castéra.

De Franse senaat luistert donderdag ook naar de verklaring van de burgemeester van Liverpool Steve Rotherham, wiens mobiel werd gestolen in de chaos buiten het stadion. Ook de Franse voetbalbond FFF wordt nog gehoord.