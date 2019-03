Politiebonden stoppen snelwegactie na schietpartij Utrecht

Hulpverleners bij het 24 Oktoberplein. Beeld ANP

Het pensioenprotest is tegen het middaguur afgebroken wegens het schietincident, kondigde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op het podium aan. ‘We zien wel hoe we hiermee verdergaan’, zei Van de Kamp. ‘De collega’s gaan terug. Ze gaan het werk doen waar ze voor zijn’, zei Van de Kamp. Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee inmiddels extra zwaar bewapend op de been.

De actie hield in dat actievoerders van de politie, douane en Rijkswaterstaat en Defensie de hele maandagochtend met een gangetje van 66 kilometer per uur naar Den Haag rijden. Ze zouden meedoen aan een grote manifestatie over de pensioenleeftijd.

Andere pensioenacties in het land gaan door, volgens een FNV-woordvoerder mogelijk in verkorte vorm. Er wordt aandacht aan de situatie in Utrecht besteed, aldus de woordvoerder, die zelf bij een bijeenkomst in Ahoy is.