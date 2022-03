Politiebond constateert geen grensoverschrijdend gedrag bij voorzitter Van de Kamp, die werk hervat

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp (rechts) tijdens een persconferentie met collega's van andere bonden. Beeld ANP

De politiebond schorste Van de Kamp half februari, kort na de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De ACP kreeg toen ‘enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag’ van de voorzitter en schakelde een onafhankelijk onderzoeksbureau in. Dat constateert nu dat er geen bewijs is voor de meldingen. Ook zouden veel ACP-medewerkers naar voren zijn gestapt en zeiden ‘zich niet te herkennen in wat er over hun voorzitter werd gezegd.’

Wel blijkt ‘dat Van de Kamp een spilfunctionaris binnen de ACP is met een hiërarchische sturingsstijl’. Dat vinden sommige collega's problematisch. Daarom zal het bondsbestuur samen met Van de Kamp ‘verkennen welke normen en waarden gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben’.

Excuses namens bondsbestuur voor gang van zaken

Het bestuur beseft dat de voorbije weken een zware wissel hebben getrokken op alle betrokkenen, en biedt hen excuses aan. ‘Wij realiseren ons dat dit proces anders had moeten verlopen.’ De bond wil lessen trekken uit de gang van zaken.

Vorige week meldde NRC Handelsblad nog dat er binnen de ACP grote onenigheid was over het onderzoek naar Van de Kamp. Bij het bureau dat daar aanvankelijk voor was aangetrokken, zouden zich meer dan twintig personeelsleden hebben gemeld die hun verhaal wilden doen. Het bondsbestuur besloot het onderzoek echter te staken, omdat er te weinig feiten over grensoverschrijdend gedrag bekend zouden zijn.

Het ACP nam daarna een ander onderzoeksbureau in de arm, waar melders opnieuw hun verhaal moesten doen. Vrijwel alle leidinggevende werknemers van de ACP meldden zich uit protest ziek. Medewerkers klaagden tegen het NRC dat Van de Kamp met hulp van aanhangers probeerde zichzelf te rehabiliteren. Tegen NRC zei de bond vorige week dat het onderzoek nog lopende was. Nu is dat dus afgerond.