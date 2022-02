Politieagent met kennis van undercoveroperaties verdacht van lekken naar criminelen

Bewaking bij het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie. De mensen op deze foto komen niet in dit verhaal voor. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie denkt dat de politieman ‘zeer vertrouwelijke informatie’ heeft laten lekken naar een criminele organisatie. Meer details over de aard van de informatie of de criminelen waar het om zou gaan geeft het OM niet vrij. De agent is vorig jaar mei al buiten functie gesteld.

Volgens Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, gaat het om een teamchef bij de afdeling Dienst Speciale Observaties, die inzicht had in alle lopende infiltraties in van undercover-agenten. ‘We spreken hier over de meest vertrouwelijke operaties die we doen, waarvan criminelen nu ook kennis hebben. Er zijn geen woorden voor en het is heel ernstig.’

Voorlopig is de man verdachte, benadrukt Van de Kamp, waardoor hij nog wel een slag om de arm houdt. De Rijksrecherche onderzoekt de verdenkingen tegen de politieman, die vrijdag na verhoor is heengezonden in afwachting van de resultaten.

Het AD meldt op basis van ingewijden dat hij bij de opsporingsdiensten op de radar zou zijn gekomen nadat de politie versleutelde berichten hadden gekraakt van criminelen, verzonden via encryptiedienst Sky. Bij het kraken van encryptiediensten komt vaker corruptie van agenten aan het licht.

Zo ook toen de politie in 2020 inzage kreeg in miljoenen versleutelde berichten, die criminelen hadden verzonden via encryptiedienst EncroChat. Uit de berichten bleek onder meer dat agenten informatie lekken en dat criminelen actief zoeken naar agenten met informatie die voor hen relevant is. ‘Hoewel ‘platte’ dienders van alle tijden zijn, lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt’, zei Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, toen.

De bekendmaking van de arrestatie komt een dag nadat bekend werd dat een Nederlandse militair van het Korps Commandotroepen is aangehouden voor samenwerking met criminelen. Hij zit vast op verdenking van voorbereiding van drugsimporten, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij wapenhandel en verboden wapenbezit. Volgens De Telegraaf gaat het om een 42-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam, die mogelijk kennis over wapens en tactieken heeft gedeeld met zware criminelen.