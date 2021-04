Politieagent betrokken bij dood zwarte man in Minneapolis dient ontslag in

Politieagenten in Portland treden op tegen betogers die de straat op zijn gegaan uit protest tegen de dood van Daunte Wright. Beeld Getty Images

De agent Kim Potter, die al 26 jaar bij de politie werkte, zou zich hebben vergist toen de 20-jarige Daunte Wright er met zijn auto vandoor probeerde te gaan nadat hij wegens een kleinigheid was aangehouden. In plaats van een taser vuurde ze haar dienstwapen af. Het slachtoffer kon nog wegrijden, maar stierf even later achter het stuur.

Op beelden van haar lichaamscamera is te horen dat Potter ‘taser! taser!’ roept tegen Wright kort voor zij het wapen afvuurt. Als het schot klinkt en de auto wegscheurt, realiseert zij zich kennelijk wat er is gebeurd. ‘Holy shit, ik heb op hem geschoten’, klinkt het.

Politiegeweld

Ook politiechef Tim Gannon van het stadje Brooklyn Center besloot op te stappen vanwege het incident dat tot heftige protesten en rellen leidde. De dood van Daunte Wright wordt gezien als het zoveelste geval van buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Vlak voor de twee hun ontslag indienden had de gemeenteraad van Brooklyn Center al besloten hen de laan uit te sturen.

Het incident heeft de spanning in Minneapolis, waar momenteel het proces loopt tegen de agent die verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van George Floyd vorig jaar, nog verder doen oplopen. Buiten het gerechtsgebouw eisten honderden betogers gerechtigheid voor Floyd en Wright.

Ook voormalige president Obama en zijn vrouw spraken hun verontrusting uit over ‘een nieuw geval van een zwarte man die door de politie is doodgeschoten’. Zij drongen aan op een grondig onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Caron Nazario

In Virginia moest dinsdag ook al een politieagent zijn badge inleveren wegens buitensporig optreden tegen een zwarte automobilist. Ditmaal ging het om een zwarte militair die met pepperspray in zijn gezicht werd gesproeid nadat hij was aangehouden. De agent had hem gestopt omdat hij zonder nummerborden rondreed in zijn pas gekochte auto. Hij had wel tijdelijke nummerborden tegen zijn achterruit geplakt.

De militair Caron Nazario weigerde om uit zijn auto te stappen, omdat hij bang zei te zijn voor de agenten die hun wapen op hem gericht hadden. Dat was voor de nu ontslagen agent aanleiding pepperspray tegen hem te gebruiken.