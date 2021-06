Politieagent bekent ontvoering en verkrachting Britse Sarah Everard

Honderden mensen hielden op 13 maart in Londen een wake voor Sarah Everard. De politie zou die hardhandig afbreken, wat de discussie over de moord op de 33-jarige Britse verbreedde tot een discussie over het recht op demonstreren. Beeld AFP

Wayne Couzens (48) deed de bekentenis dinsdag tijdens een verhoor in een Londense rechtszaal. De 33-jarige Sarah Everhard verdween op 3 maart van dit jaar. Nadat zij ‘s avonds van een vriendin te voet naar huis vertrok, werd niets meer van haar vernomen. Zes dagen later werd haar lichaam gevonden in een bos in Kent, zo’n anderhalf uur rijden ter Zuidoosten van Londen. Couzens, politieagent in Londen, werd diezelfde dag gearresteerd. Na onderzoek van bewakingsbeelden wordt hij verdacht van ontvoering, verkrachting en moord op Everhard.

Dieptepunt

Veel Britten zagen in de moord op Everard het dieptepunt van een trend van geweld tegen vrouwen in het openbaar, met als gevolg dat ze met name ‘s avonds niet meer de straat op durven. Een wake in maart in het stadspark vlak bij de plek waar Everard verdween, werd druk bezocht. Vanwege coronamaatregelen was de bijeenkomst officieel verboden door de politie, die dan ook hardhandig ingreep om hem te beëindigen.

Juist omdat de hoofdverdachte een Londense agent is, leidde die harde aanpak tot verontwaardiging. De discussie over de veiligheid van vrouwen verbreedde bovendien naar een discussie over het inperken van het recht op demonstratie voor de Britten. Premier Johnson beloofde een onderzoek naar het handelen van de politie. Londense burgemeester Khan noemde het politieoptreden ‘onacceptabel’.

Hoofdverdachte Couzens zat al in voorarrest voor de moord op Everhard. In het verhoor dinsdag bekende hij via een videoverbinding zowel de kidnapping van Everhard als haar verkrachting. Volgens de BBC waren bij het verhoor vier familieleden van Everard aanwezig. Zijn motief is nog onduidelijk. Nieuwe verhoren in de rechtszaak zijn over een maand.