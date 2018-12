Politie zet cybervrijwilligers in voor opsporing cybercrime

Beeld EPA

De vrijwilligers – onder anderen een ict-specialist bij een grote bank – waren al langer actief bij de politie, maar hun digitale expertise bleef tot nog toe onbenut. Uit een inventarisatie van de politie bleek vorig jaar dat zich onder de circa 2.600 vrijwilligers die de organisatie telt ruim tweehonderd vrijwilligers bevinden met kennis die voor de aanpak van cybercrime van belang is, zoals ict-kennis. De politie, die al jaren meer werk dan mankracht heeft, kan ze goed gebruiken.

De eerste groep vrijwilligers heeft inmiddels een speciale training gehad, waarin onder meer aandacht was voor mentale weerbaarheid. De vrijwilligers gaan deels aan de slag in het Darkwebteam van de politie dat afdaalt in de donkerste spelonken van het web: het deel van het internet dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. Daar kunnen de vrijwilligers onbedoeld geconfronteerd worden met schokkende zaken zoals kinderporno.

‘De aanpak van cybercrime is een zware opdracht’, zegt Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering en cybercrime. ‘De online criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel. Zelf doen we ook volop onderzoek en we blijven mensen aannemen die daarin gespecialiseerd zijn. Maar we kunnen de hulp van vrijwilligers goed gebruiken. Zelf vinden vrijwilligers het fijn om hun kennis voor een maatschappelijk doel te kunnen inzetten.’

Cybervrijwilliger Arieh Tal

Gevoelig onderzoek

De politie wil vanaf volgend jaar ook nieuwe vrijwilligers werven. Is het wel verstandig om buitenstaanders te betrekken bij zulke gevoelige politieonderzoeken? Van der Plas meent van wel. ‘De mensen die we nu aan het werk zetten, zijn soms al meer dan 10 jaar vrijwilliger. Ze zijn gescreend. Ook bij de nieuwe mensen gaan we niet over één nacht ijs, ze worden even zorgvuldig gescreend.’ Eenmaal aan het werk worden de cybervrijwilligers bovendien uitgebreid begeleid, zegt Van der Plas.

Een van de cybervrijwilligers die nu al zijn aangesteld is Arieh Tal. ‘Ik heb tijd genoeg en ik vind het fascinerend.’ De pas gepensioneerde Tal, van huis uit natuurkundige, werkte twintig jaar als ict-manager aan de Technische Universiteit Eindhoven. De laatste jaren was hij bio-informaticus bij het Nederlands Kanker Instituut.

Tal: ‘Ik houd van uitdagingen, dit vrijwilligerswerk voor de politie is een interessante puzzel.’ De oud-ict-manager helpt het Darkwebteam. ‘Veel details mag ik er niet over geven, maar we kijken rond en als we iets crimineels vinden, nemen we contact op met justitie.’ Tal is zo enthousiast over het werk, dat hij grotendeels vanuit huis doet, dat hij er naar eigen zeggen 7 dagen per week voor uittrekt. ‘Ik vind het belangrijk om te doen. Ik ben als student lang geleden vanuit Tel Aviv naar Nederland gekomen om onderzoek te doen en ik ben gebleven. Ik vind dit een fijn land en voel me hier thuis. Nu ik met pensioen ben, wil ik graag wat terugdoen.’