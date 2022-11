Politie zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld in Staphorst: ‘We werden gehinderd door tractoren’

Een menigte houdt zaterdag anti-Zwarte Piet-demonstranten en waarnemers van Amnesty International tegen bij Staphorst. Beeld ANP / Persbureau Meter

Dat laat een woordvoerder van politie Oost-Nederland woensdag schriftelijk weten in antwoord op vragen van de Volkskrant. Het is de eerste, beknopte reactie van de politie op de intimidaties die afgelopen weekend rondom de sinterklaasintocht in het Overijsselse dorp plaatsvonden.

De politie wil het beeld dat er veel agenten bij de afrit van de A28 bij Staphorst hebben staan toekijken terwijl er auto’s werden belaagd ‘deels weerleggen’, aldus een woordvoerder. ‘In de buurt van de afrit waar het uit de hand liep, stond een politiebus met zes agenten’, schrijft hij. Zodra de drie auto’s werden belaagd, zouden zij meteen versterking hebben gevraagd van de Mobiele Eenheid (ME). Maar de ME ‘werd onderweg behoorlijk gehinderd door verschillende blokkades van bijvoorbeeld tractoren’, gaat hij verder. ‘Er zijn op één locatie zelfs kraaienpoten aangetroffen.’

‘Escalatie voorkomen’

Daardoor was de ME ‘pas wat later ter plaatse onderaan de afrit, waar de relschoppers na een eerste vordering meteen meewerkten’. De zes agenten in het busje maakten de inschatting dat de belaagde personen het veiligst waren in hun voertuig, aldus de woordvoerder. ‘Deze instructie kregen ze ook van hun meldkamer.’ Ook zou ingrijpen met zes man tegen zo’n menigte ‘enkel tot verdere escalatie en risico’s voor de belaagde mensen’ hebben kunnen leiden, volgens de woordvoerder. Onnodig, omdat de ME al onderweg was.

Bij de afrit van de A28 stonden volgens getuigen al om 11.00 de eerste relschoppers uit Staphorst de KOZP-demonstranten op te wachten. Rond 13.30 uur werden de drie auto’s tegengehouden, met eieren bekogeld en heen en weer geschud.

De overige politieagenten waren op dat moment op verschillende plekken in Staphorst ingezet, onder meer op het Marktplein, waar de sinterklaasintocht om 14.00 uur zou plaatsvinden en waar een demonstratievak voor KOZP was ingericht. Een deel van ME’ers reed mee met de colonne van KOZP-demonstranten die vanuit Zwolle kwam. De auto’s die bij de afrit van de A28 belandden, waren de colonne onderweg kwijtgeraakt en reden daarom zonder politiebegeleiding naar Staphorst.

‘De juiste afwegingen’

Op de vraag waarom er bij de afrit maar zes agenten aanwezig waren, geeft de politie woensdag geen antwoord. Wel zegt ze zich af te vragen of er ‘op het moment dat het misging de juiste afwegingen zijn gemaakt’. Ook ‘betreuren we oprecht’ dat zaterdag een grondrecht van de KOZP-activisten is geschonden doordat hun demonstratie niet kon doorgaan.

Volgens de woordvoerder is ‘er naar eer en geweten door de politie gewerkt’. ‘En de vraag waarom er geen aanhoudingen hebben plaatsgevonden, snappen we heel goed. Er zijn immers strafbare feiten gepleegd. Ik hoop dat we met bovenstaande uitleg wat dilemma’s daarin hebben kunnen delen.’

In totaal waren er zaterdag tweehonderd agenten op de been om de demonstratie van KOZP in Staphorst te begeleiden. Bij een hoogrisicovoetbalwedstrijd worden volgens de politie doorgaans honderdvijftig agenten ingezet. Zaterdag is het OM begonnen met een opsporingsonderzoek. Donderdagavond zullen bij het RTV-Oost-programma Onder de loep de eerste beelden van vandalen te zien zijn.