Politie wist dat advocaat Youssef T. criminele contacten had

Het exterieur van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Beeld ANP

Al in 2018 zou de politie melding hebben gemaakt van contacten tussen Youssef en de organisatie van Ridouan T. Dat roept opnieuw de vraag op hoe het mogelijk is dat Youssef T. zijn neef in 2021 vijf maanden kon bezoeken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

In de EBI kunnen gevangenen niet communiceren met de buitenwereld. Alleen contact met hun advocaat is toegestaan. Youssef T. werd in oktober 2021 opgepakt, omdat hij en zijn cliënt dit privilege zouden hebben misbruikt. De raadsman was volgens justitie de boodschappenjongen van Ridouan T., tegen wie eind juni levenslang is geëist.

Had de directie van de EBI Youssef T. niet de toegang kunnen weigeren? Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker vond van niet, omdat er ‘geen concrete aanwijzingen’ waren. Maar uit stukken die volgens het AD en FTM recentelijk zijn toegevoegd aan het strafdossier van de advocaat, blijkt dat er meer gegevens waren. Die zouden niet zijn doorgegeven aan de EBI.

Eind 2020 constateerde de politie dat auto's die op naam van Youssef T. stonden, werden gebruikt door ‘criminele familieleden’. Hij leek hun ‘katvanger’ te zijn. Zo controleerden agenten vier inzittenden van een Seat Leon die op zijn naam was geregistreerd. Daarin zat Oussama B., die werd verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Derk Wiersum. De anderen waren volgens de politie ‘gelieerd aan het criminele netwerk rondom Ridouan T.’

Dubieuze snackbar

Eerder zou zijn gebleken dat de werktelefoon van de raadsman was gekoppeld aan het adres van een eettentje in Utrecht. Dat is in strijd met gedragsregels van advocaten, omdat bij zo’n telefoonnummer zwaarwegende privileges horen – het mag niet worden afgeluisterd.

Toen Youssef T. zich eind 2020 bij de EBI meldde als raadsman, mocht hij niet naar binnen. In maart 2021 veranderde dat. Er waren onvoldoende gronden om hem de toegang te weigeren, oordeelde de gevangenisdirectie. Die zou niet op de hoogte zijn geweest van de informatie die nu naar buiten is gekomen.

Het OM laat weten dat alle beschikbare informatie, inclusief die van donderdag, ‘onvoldoende juridische aanknopingpunten’ bood om Youssef T. tegen te houden.

Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B., begrijpt dat niet: ‘Het is te gek voor woorden dat een advocaat zijn geheimhoudersnummer laat misbruiken door een dubieuze snackbar. Dat er auto's op zijn naam staan die worden gebruikt door dit soort mensen. Wat was er nog meer nodig om hem de toegang te weigeren? Hoe naïef kun je zijn? Als de directeur van de EBI dit had geweten, was Youssef vast niet binnengekomen.’