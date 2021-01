Politie wil permanent hek rond Capitool, al meent Democratische leider Pelosi dat de ‘vijand al binnen is’

Na de bestorming van het Capitool is een tijdelijk hek geplaatst. Beeld REUTERS

De oproep van waarnemend politiechef Yogananda Pittman komt twee dagen nadat het ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwde voor een verhoogde dreiging van binnenlandse extremisten die boos zijn over de inauguratie van Joe Biden.

‘Ik kan ondubbelzinnig zeggen dat enorme verbeteringen aan de fysieke beveiligingsinfrastructuur nodig zijn’, aldus Pittman donderdag. Zij wees erop dat veiligheidsexperts al voor de aanslagen van 11 september 2001 aandrongen op een betere beveiliging van het Congres. In 2006 werd in een advies gepleit voor een permanent hek.

Rond het Capitool is na de bestorming door Trump-aanhangers een voorlopig ijzeren hek geplaatst, om het parlement beter te beveiligen. Hoe gespannen de situatie nog altijd is, bleek woensdag toen agenten van het Capitool een 71-jarige man uit West-Virginia arresteerden die zijn auto vlakbij het gebouw had geparkeerd.

Snel verwijderd

In zijn auto had hij een wapen met twintig kogels en een lijst met Congresleden. Ook had de man folders van de Stop de Steal-beweging, een groep Trump-aanhangers die gelooft dat Biden door fraude de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het is nog onduidelijk of hij van plan was iets te doen tegen parlementariërs.

De plaatsing van een permanent hek rond een belangrijk symbool van de Amerikaanse democratie zou ongekend zijn. Bewoners en toeristen kunnen zich vlakbij alle belangrijke gebouwen en monumenten in Washington komen, inclusief het Witte Huis. Een hek zou het beeld versterken dat het parlement voortdurend in gevaar is.

Burgemeester Muriel Bowser van Washington keerde zich donderdag dan ook meteen tegen plaatsing van een hek. Ze kondigde aan dat het metalen hek dat nu rond het Capitool is geplaatst snel verwijderd zal worden als de veiligheidssituatie is verbeterd. ‘Wij zullen geen extra troepen of permanente afrastering accepteren als een oplossing voor de lange termijn’, aldus de Democratische burgemeester.

‘Vijand is in het Huis’

De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, vindt dat het parlement mogelijk extra geld moet uittrekken om parlementsleden te beveiligen. Ze baarde opzien door te zeggen dat deze stap nodig is omdat ‘de vijand in het Huis van Afgevaardigden is’. Pelosi doelde op sommige Republikeinse parlementariërs. ‘Wij hebben leden van het Congres die wapens willen meenemen naar de zaal en die hebben gedreigd met geweld tegen andere parlementsleden.’

Enkele Republikeinen hebben de afgelopen weken geweigerd bij de veiligheidscontrole in het Capitool te melden dat ze een wapen droegen. Maar Pelosi doelde in het bijzonder op Marjorie Taylor Greene, een aanhanger van de omstreden complotgroep QAnon die in november werd gekozen. Greene kwam deze week flink in opspraak.

Zo bleek uit een onderzoek door CNN van haar Facebookberichten dat ze in 2018 en 2019 niet afkerig stond tegenover geweld tegen Democratische parlementariërs. Ze reageerde met ‘vind ik leuk’ op een bericht waarin stond dat een ‘kogel tegen het hoofd’ sneller zou zijn om van Pelosi af te komen. Ook reageerde ze instemmend op een vraag of Pelosi en oud-president Obama moeten worden opgehangen. ‘Dit moet perfect worden gedaan, anders zullen progressieve rechters ze vrijuit laten gaan’, aldus de reactie van Greene’s account.

Ook heeft de Republikein zich de afgelopen jaren afgevraagd of diverse schietpartijen op scholen zo waren gepland om het Congres zover te krijgen in te stemmen met strengere wapenwetgeving. Sommige Democraten willen Greene, die is benoemd in een Onderwijs-commissie van het Huis, haar zetel ontnemen.