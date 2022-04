Politie wil niets loslaten over haar selectie van hacksoftware

Schermafdruk van een sessie in Cyprus met Pegasus-spionagesoftware van de NSO Group. Wereldwijd zetten autoritair geregeerde landen de software ook in tegen journalisten, activisten en oppositieleden. Beeld AFP

De politie heeft na het verzoek van de krant bijna drie jaar lang geen besluit willen nemen, ondanks een rechterlijke uitspraak en een dwangsom die mogelijk zou oplopen tot 15 duizend euro.

Het traineren van dit Wob-verzoek is ‘bizar’, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. ‘De politie heeft drie jaar gedaan over een betrekkelijk eenvoudig verzoek. Het laat zien wat er mis is met de Wob-cultuur in Nederland.’

De Volkskrant deed het verzoek in juni 2019 om te weten hoe de politie leveranciers van hacksoftware selecteert. De bekende hacksoftware Pegasus van NSO Group is door autoritair geregeerde landen wereldwijd ook ingezet tegen journalisten, activisten en oppositieleden, terwijl die bedoeld is voor het opsporen van terroristen en zware criminelen. In het vorige regeerakkoord was daarom afgesproken dat er geen hacksoftware zou worden ingekocht van partijen die ook leveren aan dubieuze regimes. De AIVD zou toezien op dat proces.

‘Juridische gekkigheid’

In het Wob-verzoek vroeg de Volkskrant om documenten over de afwegingen en het beleid van de politie. Na vijf maanden – de politie had uiterlijk binnen twee maanden moeten reageren – volgde een eerste reactie, waarin de politie stelde dat ze ‘in het geheel geen mededelingen’ kon doen over de aanwezigheid van documenten. Het kwam erop neer dat de politie het verzoek niet in behandeling wilde nemen. Voermans noemde dat eerder ‘twintig kantjes onsamenhangende en intimiderende juridische gekkigheid’. De Volkskrant tekende bezwaar aan, waarop geen reactie kwam. Ook nadat een rechter de politie in de zomer van 2021 had bevolen op het Wob-verzoek te reageren op straffe van een dwangsom, gebeurde er niets.

Na bijna drie jaar kwam de politie, eind maart, met een antwoord waarin zij zegt dat alle aanwezige documenten ‘integraal’ worden geweigerd. Voermans: ‘Traineertechnieken. Er wordt van alles uit de kast gehaald om maar niet te hoeven antwoorden, net zo lang tot je het vanzelf opgeeft.’

Rejo Zenger, onderzoeker bij digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, heeft soortgelijke ervaringen met Wob-verzoeken bij de politie. ‘Ook bij onze verzoeken merken we dat de politie regelmatig koste wat het kost informatie waar we met zekerheid recht op hebben onder de pet probeert te houden. Er heerst een verderfelijke, gesloten cultuur bij de politie.’ Zenger vindt de behandeling van het verzoek om openbaarheid een ‘regelrechte ondermijning van de waarden van onze democratische rechtsstaat’.

Kamerleden in ongewisse

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken noemt het schokkend om te zien ‘hoeveel moeite de Volkskrant heeft moeten doen om een reactie van de politie te krijgen’. Zij wil er van uit kunnen gaan dat Israël of China niet meeprofiteren als de politie hun software gebruikt. ‘Daarom is het belangrijk te weten hoe de politie haar hacktools selecteert en dat is nu nog steeds niet helder.’

Volgens inlichtingenbronnen is er een grote kans dat de Nederlandse politie hacksoftware inkoopt bij NSO Group. Veel andere geschikte partijen zouden er niet zijn. De Volkskrant, zegt het hoofd juridische zaken van uitgever DPG Media, Marc van Breda, laat het er niet bij zitten en stapt naar de bestuursrechter.