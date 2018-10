Politie was geïnfiltreerd in terreurcel die grote aanslag in Nederland wilde plegen

De politie is geïnfiltreerd in de groep die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een grote aanslag in Nederland wilde plegen . Het OM wil de exacte werkwijze pas in de rechtbank openbaar maken, maar spreekt de berichtgeving van RTL Nieuws en NRC woensdag niet tegen. Bronnen rond de zaak bevestigen de infiltratie.

De zeven mannen die eind september in Arnhem en Weert zijn aangehouden, wilden volgens justitie met kalasjnikovs en bomvesten een aanslag plegen op een evenement. Het is onduidelijk welk evenement de verdachten op het oog hadden. Dinsdag werd de hechtenis van de zeven verlengd.

De infiltrant heeft tijdens een undercoveractie contact gelegd met de verdachten. Hij benaderde daarbij eerst per mail de 34-jarige hoofdverdachte Hardi N. Er werd een vertrouwensband opgebouwd, waarna ze elkaar zouden hebben ontmoet. De operatie heeft maanden geduurd.

De infiltrant zou zich hebben voorgedaan als leverancier van spullen die nodig waren voor de aanslag. Volgens NRC deed de politieman zich voor als ‘aanslagplanner’ van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). RTL Nieuws meldt dat de politie ook wapens leverde. Bronnen rond de zaak bevestigen dit, maar benadrukken dat het om onklaar gemaakte handvuurwapens ging.

Veel bijzondere opsporingsmiddelen

Na de aanhoudingen schreef het OM over de geplande aanslag dat de inzet van ‘veel bijzondere opsporingsmiddelen’ een gedetailleerd zicht heeft gegeven op de voorbereidingen door de verdachten. ‘De verdachten waren voor een aanslag op zoek naar AK47’s, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. Zij zochten ook mogelijkheden voor een training met vuurwapens en het gebruik van bomvesten. Het onderzoek kwam deze maand in een stroomversnelling vanwege vergaande vorderingen van de verdachten.’

Hoofdverdachte N. werd in oktober 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 21 voorwaardelijk, voor een poging uit te reizen naar Syrië. De uit Irak afkomstige N. had zich in 2014 geprobeerd aan te sluiten bij de jihadistische groepering Jabhat al-Nusra. Met een medeverdachte die volgens eigen zeggen al in Syrië was geweest, besprak hij uitvoerig zijn plannen.