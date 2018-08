Politie waarschuwde Limburgse scouting al in 2002 voor Jos Brech

De politie heeft de Limburgse scouting al in 2002 gewaarschuwd voor het zedenverleden van Jos Brech, de hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen in 1998. Dit meldt het AD op basis van Frank Peters (63), destijds politierechercheur en al 57 jaar lid van de scouting in Heerlen, waar Brech ook deel van uitmaakte.

Jos Brech in de natuur. Hij is ‘bushcrafter’, iemand die zich bezighoudt met overleven in de wildernis.

Peters kreeg in 2002 te horen dat Brech ‘een man is die je niet bij de scouting moet willen hebben’. De informatie kwam van een lid van het secondopinionteam van de politie, dat de zaak-Verstappen opnieuw bekeek. Peters zat op dat moment in een landelijk opvangteam van de scouting, dat in actie kwam bij ernstige incidenten, waaronder zedendelicten.

Het verhaal van de oud-rechercheur is opmerkelijk, omdat de politie Brech liet lopen toen hij in de nacht nadat het lichaam van Verstappen op de Brunsummerheide werd aangetroffen voorbij fietste. Hij werd door twee leden van de marechaussee staande gehouden, maar mocht zijn weg na wat vragen vervolgen.

In 2001 werd Brech twee keer als getuige gehoord in de zaak. Brech verklaarde toen dat hij in 1985 verdachte was in een zedendelict, maar een politiewoordvoerder zegt tegen het AD dat de zaak toen al geseponeerd was. Mede daardoor werd Brech geen verdachte in de zaak-Verstappen.

Nadat de politie hem had gewaarschuwd, confronteerde Peters Brech met de informatie. Die bekende toen meteen dat hij op jongens viel tussen de 10 en 14 jaar oud – de leeftijdscategorie waar hij op de scouting leiding aan gaf. Ook vertelde hij dat hij in het verleden een zedendelict had begaan.

Peters verzocht Brech vervolgens zijn lidmaatschap bij de scouting op te zeggen. Dat deed hij in 2002.