Politie vindt ‘meest gezochte man van Brabant’ Toon R. in vakantiepark

Politieonderzoek op een vakantiepark in het Gelderse Ede, waar de voortvluchtige verdachte Toon R. werd opgepakt. Beeld ANP

Toon R. – de neef van Martien R. – hield zich schuil in een vakantiepark in het Gelderse Ede. Sinds een grootschalige politieactie in november 2019, waarbij veel leden uit het familienetwerk werden opgepakt, was R. voortvluchtig. De politie trof ‘de meest gezochte man van Brabant’ maandagavond rond 22.00 uur aan in een vakantiehuisje. De arrestatie verliep zonder problemen.

Justitie verdenkt R. van lidmaatschap van een criminele organisatie, betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en internationale drugshandel. Het onderzoek naar het netwerk rondom R. is door justitie omgedoopt tot Operatie Alfa, waaraan meer dan vierhonderd mensen hebben meegewerkt. Naast politie en justitie waren experts van defensie en de Belastingdienst betrokken bij de zaak.

De criminele bende werd volgens justitie geleid door Martien R. (48), die opereerde met onder anderen zijn 55-jarige broer (die eveneens Toon heet) en neef Anton (25). Op ‘het kantoor van R.’, een schuur, hield de politie maandenlang via geheime opnameapparatuur in de gaten wat zich afspeelde op het woonwagenkamp in Oss.

Zware wapens

Na een grootschalige zoekactie in Nederland en België vond de politie in november vorig jaar grote hoeveelheden drugs, wapens en geld op het Brabantse woonwagenkamp. De zware wapens lagen onder de grond opgeslagen en werden beveiligd met camera’s.

Het opsporingsteam trof acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun, zes vuistvuurwapens, munitie en explosieven aan. Ook werden honderdduizenden pillen, honderd kilo mdma-kristallen en paarse xtc-pillen met het logo van voetbalclub FC Barcelona gevonden. Volgens justitie produceerden en verhandelden R. en zijn kompanen synthetische drugs naar het buitenland. Ook verdenkt het OM de bende van wapenhandel.

Martien R. staat bekend als de ‘godfather van Brabant’. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vindt de beeldvorming rondom zijn cliënt overtrokken. ‘Martien R. is geen Ridouan T., Holleeder of Dino S.’, aldus de advocaat. Volgens Kuijpers heeft het OM de zaak – een ‘gewone drugs- en wapenzaak’ – te veel opgeblazen.

Woensdag is een pro-formazitting in de zaak, daarbij zullen Toon R. en zeven andere verdachten worden voorgeleid.