Politie vindt bij A10 vluchtauto aanslag Telegraafgebouw

De vluchtauto van de aanslag op het Telegraafgebouw is afgelopen nacht in Amsterdam-Noord teruggevonden. Het gaat om een uitgebrande zwarte Audi die bij een oprit naar de A10 op een grasveld is ontdekt door de politie.

Op de Noordkaperweg bij een oprit naar de A10 is een uitgebrande zwarte Audi gevonden. Foto ANP

De uitgebrande auto is voorzien van een gestolen kenteken dat overeenkomt met de donkerkleurige Audi die als vluchtauto op beveiligingscamera’s viel te zien na de aanslag, meldt de politie. De auto is vanochtend op het grasveld forensisch onderzocht en is overgebracht naar een opslagplaats.

Het onderzoek naar het verband tussen de auto en de aanval op het Telegraafgebouw is nog in volle gang. Volgens de politie klonk vanochtend rond 04.00 uur een harde knal in de omgeving van de oprit Volendam-Hengelo bij Amsterdam-Noord. Naar aanleiding van een getuigenoproep ontving de politie dinsdag meerdere tips, die vandaag bekeken worden.

Maandagnacht reed een witte Volkswagen Caddy tot twee keer toe in op de glazen pui van het Telegraafgebouw in Sloterdijk. De bestuurder gooide daarna een brandend voorwerp in de laadruimte van het bestelbusje waardoor er een explosie ontstond. De dader vluchtte vervolgens in een klaarstaande donkerkleurige vluchtauto – vermoedelijk de uitgebrande Audi. Alle beelden zijn te zien op bewakingscamera’s van De Telegraaf.

Een foto van de aanslag prijkt vanmorgen groots op de voorpagina van De Telegraaf met daarbij in hoofdletters de tekst: ‘Wij zwijgen nooit!’. ‘We laten ons niet intimideren’, schrijft hoofdredacteur Paul Jansen in het hoofdredactioneel commentaar. De krant geeft aan verder te gaan met publicaties over georganiseerde misdaad; de afgelopen periode publiceerde De Telegraaf regelmatig verhalen over de zogenoemde Mocro-war.

Extra toezicht

Na de aanslagen op de redacties van De Telegraaf en Panorama, in minder dan een week tijd, besloot de gemeente om extra toezicht te houden op Amsterdamse nieuwsredacties. Er komen beveiligingscamera’s en de politie zal de komende tijd ‘zichtbaar’ zijn rond de gebouwen van De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC.

Een auto is de voorgevel van dagblad De Telegraaf binnengereden en vervolgens in brand gestoken. Foto ANP