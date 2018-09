Politie vindt 100 kilo kunstmest bij huiszoeking terrorismeverdachten

Bij doorzoekingen van de woningen van de op donderdagavond opgepakte zeven terrorismeverdachten zijn agenten gestuit op aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven, bomvesten en honderd kilo kunstmest. ‘Mogelijk geschikt voor een autobom’, aldus het OM vrijdag in een persbericht.

De politie donderdagavond tijdens een huiszoeking in Vlaardingen. Foto EPA

De politie is begonnen met het verhoren van de zeven verdachten en doet onderzoek naar goederen die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoekingen.

De rechter-commissaris oordeelde zojuist dat de zeven verdachten blijven vastzitten. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de verdachten vergevorderd met het plannen van een aanslag op een grootschalig evenement. De belangrijkste verdachte is een 34-jarige man uit Arnhem, die eerder is veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar IS-gebied.

Premier Rutte zei eerder vrijdag dat het belangrijk is dat Nederland waakzaam blijft. ‘Wat gisteren naar buiten kwam, past in het dreigingsbeeld. Het risico op een aanslag is nog steeds reëel.’