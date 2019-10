Politie vernietigde cruciaal document in onderzoek naar Julio Poch

Oud-piloot Julio Poch bij de rechtbank. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit onderzoek van het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland en RTL Nieuws. Het verslag van een tweede reis naar Argentinië – een paar maanden later – is wel bewaard gebleven. Dit tweede verslag blijkt wekenlang bij de top van het OM te hebben gelegen toen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nog aan de Tweede Kamer meldde dat hij niet over reisverslagen beschikte. Over beide zaken heeft de minister de Kamer nooit geïnformeerd.

De twee reisverslagen zijn belangrijk, omdat daaruit blijkt hoe intensief de top van het OM en de toenmalige minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin vanaf eind 2007 betrokken waren bij de vervolging van Poch en zijn omstreden uitlevering aan Argentinië.

Politie en justitie melden tegenover Bureau Buitenland en RTL Nieuws dat het verslag van de eerste reis ‘niet meer is gevonden’ en ‘dat de inhoud van de kluis (waar het verslag mogelijk heeft gelegen) reeds jaren geleden is vernietigd’. De overheidsinstanties kunnen geen verklaring geven voor de vernietiging van dit verslag, dat een vertrouwelijk document is van de toenmalige Criminele Inlichtingen Eenheid (dat nu Team Criminele Inlichtingen, TCI, heet).

Het tweede verslag is van belang omdat daaruit blijkt dat Nederlandse politie- en justitiefunctionarissen al tijdens die reis in mei 2008 met de Argentijnen spraken over mogelijke uitlevering van de oud-piloot van Transavia. Minister Grapperhaus heeft dit lange tijd ontkend. Pas toen het verslag dit voorjaar opdook – nadat Bureau Buitenland en RTL Nieuws een beroep hadden gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) – informeerde de minister de Kamer alsnog.

Hoe zat het ook alweer?

Voormalig piloot Julio Poch zat acht jaar in Argentinië in voorarrest omdat hij mee zou hebben gewerkt aan de dodenvluchten onder de militaire junta van Jorge Videla (1976-1983). In november 2017 werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

‘Zoveelste bedroevende episode’

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 wil dat de minister van Justitie hierover nu snel openheid van zaken geeft: ‘Dit is de zoveelste bedroevende episode in een schimmenspel rondom de zaak-Poch. Reisverslagen die worden vernietigd, een ander verslag dat eigenlijk al praktisch op het bureau van de minister lag, maar waarover de Kamer pas veel later hoorde… Het heeft er alle schijn van dat Nederland hier zeer onzorgvuldig is geweest.’

In december moeten Hirsch Ballin en andere betrokkenen voor de rechter getuigen over hun rol in de zaak. Julio Poch is van plan 5 miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse Staat te eisen. ‘Het heeft er alle schijn van dat informatie zo lang mogelijk onder de pet moest worden gehouden’, zegt Geert-Jan Knoops, de advocaat van Poch.