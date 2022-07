Politie-undercoverteam Dekmantel moet stoppen: giftige werksfeer is niet snel genoeg te verbeteren

Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid. Beeld Bart Maat / ANP

Het team is al geruime tijd een zorgenkind. Er waren meerdere ernstige incidenten, waaronder de zelfdoding van een undercoveragent. Begin dit jaar concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek dat undercoveragenten hun werk doen onder ‘giftige en manipulatieve’ omstandigheden. Er is sprake van vriendjespolitiek en onderlinge strijd.

Uit angst voor represailles durven medewerkers knelpunten en dilemma’s niet aan te kaarten. Bovendien is er weinig oog voor het welzijn van het personeel. Zo worden functionerings- en beoordelingsgesprekken nauwelijks gevoerd. ‘Bij dit team ontbreken waarborgen, zoals procedures en vastgestelde werkwijzen voor de veiligheid van medewerkers’, aldus de inspectie.

De afgelopen maanden heeft de leiding van de Landelijke Eenheid, waaronder de afdeling valt, pogingen gedaan om de sfeer te verbeteren. Dat is niet gelukt. ‘De problemen zijn niet op te lossen met een doorzetting van de huidige koers', aldus Yesilgöz.

In overleg met het Openbaar Ministerie is daarom besloten dat het team in de komende periode wordt ontmanteld. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van het verloop van de lopende undercoveroperaties. ‘De veiligheid van onze politiemedewerkers is hierin leidend', aldus de minister. ‘Ook de korpschef heeft aangegeven dat tijdens deze afbouwfase de persoonlijke aandacht en goede zorg voor alle betrokken medewerkers voorop staat.’

Het einde van het team moet ruimte maken voor ‘bezinning’ op een doorstart van het undercover-werk. In het najaar wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd.