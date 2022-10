Nieuws

Politie twijfelt niet: twee gevonden lichamen in auto bij knooppunt Empel zijn van vermiste Hebe en Sanne

De politie heeft woensdagavond twee doden gevonden in een donkerkleurige Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Volgens de politie is er geen twijfel dat het gaat om de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne, die sinds maandagmiddag vermist zijn. De identiteit van de twee is nog niet officieel vastgesteld.