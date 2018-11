Politie traceert 900 Instagram-accounts waarop illegaal vuurwerk wordt aangeboden

Illegaal vuurwerk dat dient als lesmateriaal van de Politieacademie in Apeldoorn. Beeld Raymond Rutting

‘Nooit eerder werd de online handel in illegaal vuurwerk op zo’n grote schaal aangepakt’, zegt Remco Aagtjes van de politie-eenheid Oost-Nederland, die de actie heeft uitgevoerd.

Het team begon eind september, in samenwerking met ict-studenten van de Hogeschool Windesheim, met het aanmaken van nepaccounts. Op die manier konden aanbieders van illegaal vuurwerk op Instagram worden gevolgd.

Maandagnacht werden deze nepaccounts omgezet in politieaccounts. De vuurwerkhandelaren zagen plotseling logo’s van de politie in hun lijst met volgers verschijnen. ‘Stop’, luidde de begeleidende tekst. ‘Op dit account vindt handel in illegaal vuurwerk plaats en dat is strafbaar.’

Vervolging

Instagram zal de negenhonderd profielen de komende dagen offline te halen. Maar hiermee is de kous nog niet af, want de politie wil de handelaren strafrechtelijk vervolgen. Alleen moet dan wel eerst hun identiteit worden achterhaald – de profielen zijn anoniem aangemaakt. ‘Hiervoor zullen we extra opsporingsmiddelen inzetten’, zegt Aagtjes, die niet meer details wil prijsgeven. ‘We gaan niet het hele tactische plan op tafel leggen.’

Handelaren in illegaal vuurwerk komen lang niet altijd meer weg met een boete of taakstraf. Het OM heeft de strafmaat de afgelopen jaren flink verhoogd. Overtreders riskeren een meerjarige gevangenisstraf.

Zo kreeg een man uit het Twentse Borne vorig jaar twee jaar cel opgelegd voor zijn handel in illegaal vuurwerk, dat hij in Tsjechië opkocht, in een garagebox in Duitsland opsloeg en vervolgens online verkocht. De politie trof onder meer 666 mortierbommen aan.

De politie controleert bij Hengelo of er illegaal vuurwerk het land binnen komt. Beeld Harry Cock

Veiligheid

Met de Instagram-actie wil de politie het signaal afgeven dat internet geen veilige, anonieme omgeving is voor mensen die vuurwerk verhandelen.

Het is volgens Aagtjes met het oog op de veiligheid van groot belang dat zoveel mogelijk illegaal vuurwerk voor de jaarwisseling wordt ingenomen. ‘Op Instagram worden onder meer cobra’s aangeboden. Als je er daar vier van hebt, dan heeft dit de explosiviteit van een handgranaat. Maar voor vier cobra’s gaat een handelaar geen account aanmaken, dus het kan uitmonden in dozen vol handgranaten.’

De strijd tegen vuurwerkcriminaliteit verloopt moeizaam, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vorig jaar in een rapport. De handel in het illegale spul neemt niet af en de opsporingsdiensten hebben onvoldoende zicht op hoe de handel verloopt en die zich in toenemende mate op het internet afspeelt.