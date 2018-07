Politie tasert demente man (74) die zich agressief gedraagt in Rotterdamse zorginstelling

Agenten hebben tegen de regels in een stroomstootwapen ingezet om een 74-jarige demente bejaarde man in een Rotterdamse zorginstelling in bedwang te krijgen. Hij gedroeg zich agressief en reageerde niet op kalmerende medicatie die door medewerkers werd toegediend. Het incident vond al op 7 juli plaats, maar is nu pas door de politie naar buiten gebracht.

Een agent doet een test met het stroomstoorwapen in Soesterberg. Foto ANP

‘De politie koos voor het stroomstootwapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken’, aldus korpschef Frank Paauw. ‘Naar nu blijkt mocht dat niet op die specifieke afdeling.’

Medewerkers van het gesloten verpleeghuis schakelden de politie in omdat ze zich bedreigd voelden door de patiënt. Toen de agenten arriveerden, troffen ze de man met bebloede handen aan. Hij probeerde met een stuk metaal een raam kapot te maken. Op dat moment had hij ook al een bloempot en een televisie vernield.

‘Een fysieke confrontatie zou niet de-escalerend werken en een wapenstok of inzet van de hond zou veel meer letsel berokkenen’, schrijft de politie in een persbericht. ‘Pepperspray gebruiken was gezien de leeftijd van de man geen wettelijke optie. Hierop werd besloten het stroomstootwapen in te zetten.’ Anders dan bij pepperspray bestaat hiervoor geen leeftijdsgrens.

Op de grond

Het wapen vuurt stroomdraden af waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. De demente man viel op de grond, werd opgevangen door de agenten en vervolgens in de boeien geslagen. Hij werd door een aanwezige arts en toegesneld ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De familie werd ter plaatse ingelicht.

Nadien bleek dat de betreffende instelling op de lijst staat van instellingen waar tasers niet mogen worden gebruikt. Die lijst werd toegevoegd aan een motie die in december 2017 is aangenomen door de Tweede Kamer en die de inzet van een taser binnen ggz-instellingen verbiedt. Het personeel van de instelling en de agent die de taser gebruikte waren hiervan niet op de hoogte.

De zorginstelling heeft melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Ook is een extern bureau ingeschakeld om het incident te onderzoeken. In een verklaring op haar website zegt de instelling de situatie te betreuren. ‘Hoe moeilijk soms ook, wij proberen altijd het gedrag van onze bewoners met dementie te begrijpen, te begeleiden en escalaties te voorkomen. We zijn in goed overleg met de familie over deze situatie.’

Volgens Amnesty International, dat zich vaker negatief heeft uitgelaten over het gebruik van een taser, illustreert het incident in Rotterdam ‘een groter probleem’. ‘Volgens de politie is de taser een middel dat na inzet geen letsel geeft’, aldus de mensenrechtenorganisatie. ‘Maar bij gebruik tegen mensen met psychische problemen en ouderen bestaat wel degelijk een verhoogd risico op (dodelijk) letsel.’

Discussie

De taser is al langere tijd onderdeel van discussie, vooral bij inzet tegen psychiatrische patiënten of verwarde personen. Hoewel onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s geen eenduidig beeld opleveren, is wel bekend dat inzet van het wapen een risico vormt voor mensen met hartproblemen, hoge bloeddruk, longproblemen en mensen die onder invloed zijn van drank of drugs. Kenmerken die vaker voorkomen bij psychiatrische patiënten.

Persbureau Reuters publiceerde vorig jaar een aantal onthullende artikelen over het gebruik van stroomstootwapens in de Verenigde Staten, waar het middel al veel langer wordt ingezet en tot felle maatschappelijke discussie leidt. De journalisten pluisden ruim zevenhonderd autopsierapporten na van mensen die overleden kort nadat zij waren getaserd. In 153 gevallen was volgens de arts de taser (mede) de oorzaak van hun dood. In veel gevallen ging het om psychiatrisch patiënten.

De politie in Nederland heeft de taser van februari vorig jaar tot februari dit jaar als test ingezet in Amersfoort, Zwolle en Rotterdam. In die tijd werd het wapen 343 keer gebruikt. In 62 procent van de gevallen was alleen dreigen met het wapen voldoende. Eind mei concludeerde de politie positief over het middel: het zou van ‘toegevoegde waarde’ zijn.

Kritiek

Toch bestaat er ook binnen de politie kritiek op het gebruik van het wapen. Uit documenten die de Volkskrant vorig jaar verkreeg met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) bleek dat er binnen de hrm-afdeling van de Nationale Politie grote bezwaren waren tegen het experiment.

Zij waarschuwde voor een ‘wapenoffensief’, in een periode dat ook het percentage werkzame stof in pepperspray al is verhoogd en het arsenaal wordt uitgebreid met de uitschuifbare wapenstok.

‘De beperkt beschikbare trainingsuren’ zouden bovendien beter kunnen worden benut, aldus de directie hrm. Ook vond zij het geen goed idee hondengeleiders met de taser uit te rusten, omdat ‘deze doelgroep zich nu al steeds meer als geweldsspecialist profileert en daarbij soms grenzen overschrijdt’. Gewaarschuwd werd voor een ‘te gemakkelijke/ snelle inzet’ van de taser.

Nog een risico van het taser-experiment is volgens de documenten ‘negatieve publiciteit in de media’.