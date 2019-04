Politie stuit op gangenstelsel onder rijtjeswoning in Utrecht

Beeld ANP

De politie deed de opmerkelijke vondst dinsdagochtend in een leegstaande woning in de Utrechtse Jan Pieterszoon Coenstraat. De afgelopen tijd waren er meerdere meldingen binnengekomen van stankoverlast, omwonenden hadden een ondefinieerbare ‘kleilucht’ geroken. De politie besloot daarop het leegstaande huis binnen te treden en te doorzoeken. In de kruipruimte werd een gat aangetroffen dat leidde naar het stelsel.

Bij het onderzoek kregen de agenten hulp van een speciale robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Deze robot werd, voorzien van camera, het gangenstelsel ingestuurd om een beeld te geven van hoe de tunnel eruitzag. Het stelsel is ongeveer 18 meter lang en loopt dood. De enige ingang is via de leegstaande woning.

Expat

Volgens het AD Utrecht was het rijtjeshuis verhuurd aan een expat die onlangs spoorloos verdween. Sindsdien zou de woning leegstaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak, wel hebben vier omwonenden aangifte gedaan van vernieling. De politie was niet bereikbaar voor commentaar.