Politie schuldig aan uitlokking drugshandel portiers Amsterdams hotel

Het zwembad op het dakterras van het W-hotel in Amsterdam. Beeld Els Zweerink

De rechter verklaarde het Openbaar Ministerie dinsdag niet-ontvankelijk in een opmerkelijke drugszaak, die begon in 2018. Portiers van het Amsterdamse W-hotel, een luxueus vijfsterrenhotel waar internationale beroemdheden geregeld logeren, zouden volgens het management op bestelling drugs leveren aan hotelgasten. Het management meldde die verdenking bij de politie.

Toen agenten het hotel achter de Dam observeerden, zagen ze dat portiers veelvuldig bezoek kregen van passanten die plastic tasjes afgaven en geld kregen. De agenten vermoedden drugshandel en kregen van de officier van justitie toestemming voor een undercovertraject met een pseudokoop.

Vier vrouwelijke undercoveragenten meldden zich vervolgens als vipgasten in het hotel, en vroegen op verschillende avonden aan de portier, die bij het W-hotel ‘welcome ambassador’ heet, of die ‘iets lekkers’ kon regelen ‘om wakker te blijven’. Ze verduidelijkten dat ze xtc en cocaïne wilden.

Meerdere portiers gingen daarop in. Dinsdag stond een van hen terecht. Hij had een gram coke geregeld die door de politie werd betaald. Omdat de vaste xtc-dealer niet beschikbaar was, bleef het bij cocaïne. De portier werd op staande voet ontslagen.

Tijdens de strafzaak betoogde het OM dat drugsleveringen in hotels veelvuldig voorkomen. Het wilde met de undercoveractie ‘een signaal afgeven’.

Dringend verzoek

Advocaat Vito Shukrula van de portier stelde daartegenover dat het prestieuze W-hotel staat voor ‘Whatever, whenever’, wat volgens hem betekent dat het personeel van het hotel alles moet doen om de gasten tevreden te stellen. ‘Mijn cliënt dacht: ik moet op het dringende verzoek van de gasten ingaan, want dit wordt van mij verwacht. Anders krijg ik mogelijk een klacht aan m’n broek.’

De rechter oordeelde dat de undercoveractie niet bewijst dat de portier al eerder drugs heeft verkocht aan hotelgasten. Bovendien waren het de agenten die om drugs vroegen, en niet de portiers die het aanboden. Daarmee heeft de politie zich schuldig gemaakt aan uitlokking, aldus de rechter; ‘een ernstige schending van een behoorlijke procesorde’.

Het Openbaar Ministerie werd niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de verdachte niet mag worden vervolgd. De officier van justitie had 30 uur taakstraf geëist. Het OM gaat in beroep.

De portier zal het ontslag niet aanvechten. Raadsman Shukrula: ‘Hij heeft toegegeven de drugs te hebben gegeven, en het hotel heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat het ‘whatever, whenever’-beleid zich niet uitstrekt tot cocaïne. Mijn cliënt betwist dat, maar het ontslag aanvechten lijkt me een onhaalbare zaak.’