Politie schrijft veel minder coronaboetes uit: 480 in drie maanden

Volgens het OM schreven politieagenten en boa’s van 16 maart, het begin van de coronacrisis, tot peildatum 13 september 23.300 processen-verbaal (pv) uit voor overtredingen van de coronaregels. Bij de vorige peildatum van 28 juni waren dat er 22.820. Dat betekent dat er in de laatste drie maanden slechts 480 boetes bij zijn gekomen.

In de eerste drie maanden van de coronacrisis, van eind maart tot eind juni, werden omgerekend 7.600 boetes per maand uitgedeeld. Van eind juni tot half september waren dat er 190 per maand.

De pv’s worden opgestuurd naar het OM, waar een officier van justitie ze beoordeelt en een strafbeschikking (geldboete) kan opleggen. Op basis van de ruim 23 duizend pv’s zijn tot half september 17.200 strafbeschikkingen opgelegd. Bij de vorige peildatum, van 28 juni, waren dit er 15.530. Een groot deel (gemiddeld 44 procent) van de processen-verbaal wordt teruggestuurd naar de degene die het pv heeft opgemaakt voor nadere aanvulling.

Mondkapje

De stijging van het aantal strafbeschikkingen komt grotendeels op rekening van het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Daarvoor zijn sinds 1 juni 1.641 geldboetes opgelegd. De boete voor een overtreding van de coronaregels is 390 euro voor meerderjarigen.

Het aantal mensen dat verzet aantekent tegen een strafbeschikking is wel fors gestegen. Dat zijn er tot nu toe 6.872, twee keer zoveel als eind juni. Maandagmiddag komen de eerste van deze verzetszaken voor de kantonrechter in Utrecht.

Het OM heeft sinds 16 maart 337 misdrijfzaken in relatie tot covid-19 in behandeling genomen. Dat is een toename van 43 vergeleken met eind juni. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hoesten of spugen richting agenten en geweld tegen handhavers.