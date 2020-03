Politie schiet ontsnapte tbs’er dood

Politieagenten bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden. Beeld ANP

De tbs’ers ontsnapten nadat ze een medewerkster van de kliniek hadden bedreigd met een vuurwapen en een mes. Met een zwart taxibusje vluchtten ze vervolgens over de A15 richting Ochten. Bij het Gelderse Kesteren werden ze aangehouden. Ze wisten te ontkomen en vluchtten vervolgens naar een nabijgelegen industrieterrein. Daar ontstond een vuurgevecht. Een van de twee tbs’ers raakte daarbij dodelijk gewond, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De andere tbs’er en de bestuurder van de zwarte bus zijn aangehouden. De politie en rijksrecherche doen nu verder onderzoek.

De medewerkster van de tbs-kliniek raakte lichtgewond.

Eerdere incidenten

Tbs-kliniek Kijvelanden raakte eerder in opspraak nadat een 25-jarige medewerker van de kliniek in 2017 werd doodgestoken door een patiënt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek naar het incident en concludeerde dat de kliniek kampte met een te hoge werkdruk en personeelstekorten. Er was ook te weinig toezicht op het medicijngebruik door de tbs-patiënten. De dader had voor de steekpartij ritalin gesnoven.

In 2013 ontsnapte een 34-jarige tbs’er uit de kliniek tijdens begeleid verlof. Hij werd opgepakt terwijl hij een overval pleegde op een juwelier.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deed onderzoek naar de forensische zorg in de periode 2013-2017. Daaruit bleek dat gemiddeld minder dan één persoon per jaar ontsnapt uit een tbs-kliniek, vaker onttrekken zij zich aan hun verlof. In 2017 gebeurde dat 41 keer. Er verblijven ongeveer 1.300 tbs’ers in elf klinieken verspreid over het land.