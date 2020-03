Politie schiet man neer na steekincident in Drachten

Een afzetlint van de politie. Beeld ANP

De politie kwam af op een melding van huiselijk geweld en ging in gesprek met de verdachte. Een agent werd daarbij op ‘een onbewaakt moment’ aangevallen door de man met een mes. In een reactie daarop heeft zijn collega de man neergeschoten, meldt een woordvoerder van de politie.

De verdachte is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De agent is ook opgenomen in het ziekenhuis. ‘Met de collega gaat het naar omstandigheden redelijk’, aldus de woordvoerder. Zowel het steek- als het schietincident wordt onderzocht.

Tbs’ers

Eerder op de avond was de politie nabij het Gelderse Kesteren ook betrokken bij een schietincident. Daar openden agenten het vuur op twee tbs’ers die zondagmiddag ontsnapten uit kliniek Kijvelanden in Portugaal. Een van de twee, een 37-jarige man, kwam daarbij om het leven. De ander is gearresteerd.