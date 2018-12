Politie registreert bewust de afkomst van agenten

Lute Nieuwerth, de portefeuillehouder diversiteit, erkent dat het registreren van etniciteiten verboden is en gevoelig ligt. ‘We beperken ons tot abstracte, niet-herleidbare persoonskenmerken’, zegt hij in een interview met de Volkskrant. Met de cijfers hoopt de politie inzicht te krijgen in de instroom van agenten met een niet-westerse migratieachtergrond, en of de organisatie die binnen kan houden – de politie probeert discriminatie binnen de eigen gelederen effectiever te bestrijden. Ook streeft zij naar een betere afspiegeling van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. Cijfers van die in- en uitstroom worden in januari bekendgemaakt.

‘Deze gegevens zijn door hun aard gevoelig’, reageert woordvoerder Sandra Loois van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op naleving van de privacywetgeving. ‘Als de gegevens echt niet herleidbaar zijn tot een persoon, dan zijn het geen persoonsgegevens en is de privacywet niet van toepassing. Gegevens kunnen echter al snel herleidbaar zijn als ze bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een functie of eenheid. Verwerking van gegevens als etniciteit, gezondheid of politieke overtuiging is in principe verboden, tenzij een organisatie zich kan baseren op een uitzonderingsgrond. De vraag is of de politie een geslaagd beroep kan doen op een van de tien uitzonderingsgronden.’

Migratieachtergrond

Het streven van korpschef Akerboom is om de instroom bij de politie voor een kwart ‘divers’ te laten zijn. Nu is ruim 19 procent van de instroom van niet-westerse komaf. Nog eens 10 procent heeft een westerse migratieachtergrond of is vrouw, lhbt’er of zij-instromer met een eigen netwerk of stijl van leidinggeven.

Gevraagd naar diversiteit in de top-61 van leidinggevenden zegt Nieuwerth ook in de top een evenwichtiger verdeling na te streven, ‘maar – en ik word daar wel eens een beetje moe van – je kunt niet zeggen: goh, we houden even opruiming aan de bovenkant van de markt onder mensen die al dertig, veertig jaar meelopen. Dat moet ingroeien, en we zijn ermee bezig.’

De politie heeft een programma ingevoerd waarmee jonge collega’s die voldoen aan het criterium ‘divers’ versneld worden gekoppeld aan de eenheidsleidingen. Nieuwerth: ‘Dat zijn nu veertien posities van de 61. Dat is dus extra. Maar dat kun je niet onbeperkt doen, want de belastingbetaler doet op een gegeven moment wel de knip aan de bovenkant van zijn portemonnee dicht.’