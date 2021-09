Politie pakt bij massale drugsactie in Breda ook ‘de grote jongens’ op

Drugslaboratorium in Eindhoven. Beeld ANP

Eind vorig jaar was bij de politie ‘informatie’ binnengekomen dat een groep mensen uit Breda van plan of bezig was één of meerdere drugslabs op te zetten. Een rechercheteam begon een onderzoek en kwam uit bij een productielocatie van methamfetamine in het Zeeuwse dorpje Waterlandkerkje. Bij de inval in februari werd de bewoonster en drie Colombianen van 27, 28 en 37 jaar gearresteerd.

Deze verdachten werden al snel weer in vrijheid gesteld. Ze worden door de politie beschouwd als de uitvoerders ofwel ‘de kleine jongens’ en mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten. De afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan naar de opdrachtgevers achter het lab. ‘Er is meer bewijs verzameld tegen de zogenaamde grote jongens achter het lab’, aldus de politie.

250 agenten

Dat resulteerde dinsdagmorgen tot een grote politie-actie waaraan meer dan 250 agenten (onder wie ook zwaar bewapende leden van de Dienst Speciale Interventies) en ambtenaren van verschillende diensten meededen. Er werden invallen gedaan bij vier vier huizen op een woonwagenkamp in Breda, drie woningen elders in de stad en in drie bedrijfspanden. Drie verdachten werden op het woonwagenkamp gearresteerd, drie anderen elders in de stad.

Volgens de politie heeft de bende met het drugslab in Waterlandkerkje, dat mogelijk een halfjaar productief is geweest, veel geld verdiend. Daarom is bij de invallen niet alleen gezocht naar bewijsmateriaal, maar ook naar geld en andere kostbaarheden. Bij de doorzoekingen zijn ook honden ingezet.

Woonwagenkamp

De doorzoekingen zullen naar verwachting nog een groot deel van de ochtend duren. Het woonwagenkamp is hermetisch afgesloten door de ME. Volgens de politie worden niet alleen ‘geldhonden’ ingezet, maar ook specialisten die verborgen ruimtes kunnen opsporen. Met de actie wil de politie ook bijtijds de criminele verdiensten van de bende opsporen. ‘De opbrengst van de zoekingen zal later gecommuniceerd worden', aldus een woordvoerder.