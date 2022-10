Politie over noodlottig ongeval: ‘Alleen heel snel ingrijpen had Hebe en Sanne kunnen redden’

Bloemen en knuffels bij de herdenkplek voor de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26) bij het HebeHuis. De lichamen van Hebe en Sanne werden woensdag bij knooppunt Empel in een auto in het water gevonden. Beeld Arie Kievit

De politie had al verscheidene tips en meldingen gekregen over bandensporen op het wegdek en in de berm langs de A59 bij knooppunt Empel, waar uiteindelijk woensdagavond laat de auto met de lichamen van de vermiste Sanne en Hebe is gevonden. De eerste melding kwam dinsdagmiddag binnen, zo’n 24 uur nadat het tweetal vermist raakte.

Het had voor de levenskansen van de slachtoffers hoogstwaarschijnlijk weinig uitgemaakt als de zwarte Kia Picanto toen al was gevonden. ‘Op basis van het sporenbeeld en de manier waarop ze zijn aangetroffen, op z’n kop in het water, denk ik dat alleen een heel snelle redding nog had kunnen helpen’, zegt donderdag Stijn van Griensven, hoofd operaties van de politie-eenheid Oost-Brabant.

De politie gaat vooralsnog uit van ‘een noodlottig ongeval’ en heeft geen enkele indicatie dat er sprake is van een misdrijf. Of het gaat om een eenzijdig ongeluk of dat ook andere voertuigen bij zijn betrokken, wordt nog onderzocht. Tevens wordt gekeken of Sanne achter het stuur onwel is geworden. Omdat er geen camerabeelden van het ongeval zijn, roept de politie automobilisten op eventuele dashcambeelden te delen.

Bandensporen

Na de eerste melding is Rijkswaterstaat (RWS) dinsdagmiddag op de afrit van de A59 naar de A2 gaan kijken. Het is een traject van een paar honderd meter zonder vangrail, waar al eerder ongelukken zijn gebeurd en auto’s van het talud naar beneden zijn gereden. Volgens Van Griensven beoordeelden de RWS-medewerkers de sporen als ‘oude bandensporen’, ook omdat ze geen auto aantroffen op de plek waar de sporen de berm in liepen.

Dinsdagavond wees een andere automobilist de politie eveneens op ‘remsporen op de weg en in de berm’. Een politiewagen ging ter plekke kijken, maar trof volgens Van Griensven ‘niks geks’ aan, en ook geen Kia Picanto. Hij bevestigt dat de agenten niet uit de auto zijn gestapt, omdat het een lastige plek is om te stoppen. Bovendien kregen ze van de meldkamer door dat er eerder ook al door Rijkswaterstaat was gekeken.

Woensdagmiddag, twee dagen nadat het laatste telefoonsignaal van Sanne op de A59 bij Waspik was opgevangen, is de politie meerdere tips over plekken op het traject van Raamsdonkveer tot Vught nog eens langsgegaan. In dat kader ging een politiewagen woensdagavond opnieuw kijken ‘in de oksel van de A59 en A2’ bij knooppunt Empel. Daarbij troffen agenten een zwarte buitenspiegel langs het talud aan. Maar pas toen een politiehelikopter was ingeschakeld, werd de auto rond 21.30 uur gevonden.

Moerasgebied

Volgens Van Griensven is de auto ‘een stuk verder’ gevonden dan waar de bandensporen op het wegdek de berm in lopen. Het is ook nog niet zeker of het verse of oude bandensporen zijn; dat wordt nog onderzocht. Maar de politiefunctionaris onderstreept wel dat de auto op een moeilijk zichtbare plek in het water lag, aan de voet van een steil talud. ‘Het is een soort moerasgebied met water en riet en bomen en hoge bosschages’, aldus Van Griensven. ‘Een zwarte auto op z’n kop in het water, met ook de onderkant zwart. Het was echt heel slecht te zien.’

Het is Van Griensven een raadsel waarom niemand het ongeval maandagmiddag heeft opgemerkt, terwijl knooppunt Empel toch bekendstaat als een druk knooppunt van snelwegen. Hij weet ook niet waarom het laatste signaal van Sannes telefoon via een zendmast bij Waspik is opgevangen, terwijl de auto ruim 30 kilometer verderop is verongelukt. Het meest aannemelijk is dat de telefoonaccu bij Waspik leeg was, maar ook andere opties worden onderzocht.

De politie-eenheden Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant hebben sinds maandagavond met honderden mensen dag en nacht gewerkt om Hebe en Sanne terug te vinden. ‘We leven intens met de families mee’, zegt Van Griensven. ‘Dat het dan zo verdrietig eindigt, dat doet wat met ons. Dit raakt ons ook allemaal.’

Hij benadrukt dat het onderzoek om de toedracht te achterhalen doorgaat. In een persverklaring spreken de families van Hebe (10) en Sanne (26) van ‘een verschrikkelijke afloop van een groot drama’. Ze bedanken de politie en alle vrijwilligers die de afgelopen dagen hebben meegedaan aan de massale zoektocht naar het tweetal.