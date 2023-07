Politie Oostenrijk doet invallen bij leden van extreemrechtse beweging Bundesstaat Preussen

Door de Oostenrijkse politie in beslaggenomen vuurwapens en spullen met de beeltenis van de adelaar van het voormalige koninkrijk Pruisen. Beeld politie Oostenrijk

De invallen op acht locaties vonden grotendeels plaats in de deelstaat Karinthië. Daar werden zes woningen doorzocht. De politie heeft in totaal 41 leden van de beweging op de korrel: zij zijn opgeroepen voor ondervraging. Er is niemand gearresteerd.

Bij de invallen zijn vuurwapens, valse kentekenplaten, vlaggen van de beweging en valse identificatiebewijzen meegenomen. De 41 leden mogen voorlopig geen vuurwapens dragen of in bezit hebben. Oostenrijk kent een vrij liberale wapenwetgeving.

Volgens de Oostenrijkse inlichtingendiensten heeft de Bundesstaat Preussen banden met de Duitse Reichsbürgerbeweging, al is onduidelijk waar die banden uit bestaan. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van plannen voor een coup of voor aanslagen, zoals de Reichsbürger die wel in voorbereiding hadden.

De ideologie van beide bewegingen komt deels overeen. Leden van de Reichsbürger erkennen de huidige Duitse bondsstaat niet. Zij zien het Duitse keizerrijk uit 1871 als de enige legitieme Duitse staat. De Bundesstaat Preussen is een anti-statelijke groepering die de Oostenrijkse regering, de deelstaten en de grondwet niet erkent.

Soeverein

Leden van de Bundesstaat Preussen beschouwen zichzelf als ‘soeverein’. Ze gebruiken de adelaar op de vlag van het voormalige koninkrijk Pruisen als symbool daarvan, bijvoorbeeld op hun kentekenplaten.

Kentekenplaten met links een afbeelding van de adelaar van het voormalige koninkrijk Pruisen. Beeld politie Oostenrijk

In talloze documenten maken de leden van de extreemrechtse groepering hun afkeer van de Oostenrijkse staat kenbaar en verklaren ze de Oostenrijkse wetten niet te erkennen. Ook dienen leden van de Bundesstaat Preussen veelvuldig bezwaren in tegen allerlei soorten overheidsbesluiten. Volgens de politie is het doel daarvan om publieke diensten het werk zo moeilijk mogelijk te maken.

De leden van de groep zouden zich verder schuldig hebben gemaakt aan afpersing, dreigementen en hoogverraad. Details over die verdenkingen zijn niet bekendgemaakt.

Significante bedreiging

Volgens de Oostenrijkse inlichtingendiensten is de beweging sinds 2021 in beeld. De coronapandemie was een katalysator voor de ontwikkeling van anti-statelijke gevoelens in Oostenrijk. In de Bundesstaat Preussen zouden verschillende geestverwanten elkaar gevonden hebben. In het afgelopen half jaar zouden de criminele activiteiten van de groep zijn toegenomen.

Omar Haijawi-Pirchner, de baas van de Oostenrijkse opsporings- en veiligheidsdiensten, zegt dat het grote aantal verdachten aantoont dat het gevaar van deze extreemrechtse beweging voor de Oostenrijkse staat niet onderschat mag worden: ‘Anti-statelijke bewegingen vormen een significante bedreiging van de waarden en vrijheden van onze democratie.’