Politie ontmantelt in Arnhem een van de grootste Nederlandse crystalmethlabs ooit

Crystal meth. Beeld Getty Images

De productie van crystal meth komt in Nederland meer en meer voor. Vorig jaar ontmantelde de politie in totaal 32 crystalmethlabs, het jaar daarvoor slechts negen. In dezelfde periode nam het aantal andere opgerolde drugslabs juist licht af.

Het drugslaboratorium in Arnhem-Zuid dat donderdag werd ontdekt, is naar verluid groter dan het lab dat vorig voorjaar in het Achterhoekse Achter-Drempt werd aangetroffen. Verborgen achter dubbele wanden werden halffabrikaten samengevoegd tot het kristalvormige eindproduct. De ruimte was professioneel ingericht met afzuiginstallaties.

Om binnen te komen beukte de politie met een gepantserd voertuig de rolluiken en deuren van de loods in. Vervolgens betraden 25 zwaarbewapende agenten de ruimte. Op dat moment lagen er bergen crystal meth met een straatwaarde van miljoenen euro’s op tafel.

Bij de politie was informatie binnengekomen over de activiteiten op het bedrijventerrein Meinerswijk, aan de oevers van de Nederrijn. Rondom de loods werd vaker drugsafval gevonden, zegt een naaste bewoner tegen De Gelderlander.

Bij de inval pakte de politie een man op, die zich schuilhield tussen een dubbel plafond. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten: de drie slaapplaatsen en een keukentje in de loods doen vermoeden dat er meer mensen bij de productie betrokkenen waren.

Een dag na de inval waren nog vijftig specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen bezig om het lab uit te kammen. Mogelijk gaat dat werk zaterdag nog door. Ondertussen worden de loodsen zwaar beveiligd.

Buitenwereld

De inval liet ook het Arnhemse openbare leven niet ongemoeid. Tijdens de politieactie was in de buurt van de loods een groepje buitensporters bezig, schrijft De Gelderlander. Zij werden door de politie op afstand gehouden.

Vrijdag ondervonden ook onschuldige Arnhemse middenstanders de gevolgen van de inval. In een opslagloods die de politie hermetisch had afgesloten, bevonden zich geelzwarte spandoeken die in de aanloop naar de bekerfinale van voetbalclub Vitesse in de binnenstad zouden worden opgehangen. Ook de hoogwerker die daarvoor gebruikt zou worden, was onbereikbaar. De actie is een paar dagen uitgesteld.