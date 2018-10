Politie ontdekt tentenkamp illegale migranten bij Belgische grens

De politie heeft langs de A67 bij Bladel, vlakbij de Belgische grens, een tentenkamp ontdekt. In het bos langs de snelweg stonden zes tenten met in totaal 38 illegale migranten. De politie heeft het vermoeden dat die daar al langere tijd verbleven. Volgens Omroep Brabant bevonden zich tien kinderen in de groep.

Het tentenkamp langs de A67. Beeld ANP

De politie had eerder deze week een tip binnengekregen dat in het bosgebied bij de Belgische grens een aantal vluchtelingen zou verblijven. Vroeg in de middag werd de groep gevonden. De leden zijn opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel. De migranten zijn medisch onderzocht en verkeren in goede gezondheid.

De politie weet niet hoelang de groep precies in het bos heeft gekampeerd. ‘Of ze er al weken of dagen hebben gezeten kan ik niet zeggen, maar het is zeker dat ze er niet vanochtend zijn neergestreken’, aldus een woordvoerder. Er lagen jerrycans en er waren plekken ingericht waar mensen hun behoefte konden doen. Het is nog niet bekend waar de mensen vandaan komen en hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen.