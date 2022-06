Politie onderzoekt tientallen meldingen ‘needle spiking’ en vindt geen bewijs

Dansende bezoekers van een nachtclub. Beeld Marcel van den Bergh

De eerste meldingen van needle spiking in Nederland doken op in maart naar aanleiding van een vragenlijst van de NOS. In de daaropvolgende weken zeiden meerdere bezoekers van nachtclubs of festivals gedrogeerd te zijn met een naald. De politie onderzocht tussen de 25 en 45 van zulke meldingen door bijvoorbeeld het vermeende slachtoffer en getuigen te verhoren, en beeldmateriaal op te vragen. In geen enkel geval kon de politie bewijs vinden dat het verhaal van de melder ondersteunde.

‘Op een enkele uitzondering na’ was er volgens de politiewoordvoerder ook geen sprake van een secundair vergrijp, zoals beroving of aanranding. Drogering in het uitgaansleven vindt normaliter plaats met als doel om het slachtoffer weerloos te maken tegen zo’n vergrijp.

Een belangrijke kanttekening bij het onderzoek is dat niet in alle gevallen het bloed of de urine van de melder is onderzocht op verdovende middelen. Dat is namelijk niet de verantwoordelijkheid van de politie. Bij de melders waar zo’n onderzoek wel is gedaan, werd niets gevonden. Maar onduidelijk is of dat onderzoek op tijd werd uitgevoerd: sommige middelen verdwijnen binnen enkele uren uit het bloed en zijn de volgende ochtend dus al niet meer te vinden.

Enkele melders van needle spiking zeiden ook prikgaatjes of blauwe plekken te hebben op hun huid, waarvan in sommige gevallen de huisarts bevestigde dat die waarschijnlijk waren gemaakt door een naald. Ook dat heeft de politie niet meegenomen in het onderzoek.

Over de geloofwaardigheid van verhalen over needle spiking ontstonden al snel twijfels. De Britse politie concludeerde in januari dat ruim 1.300 aangiftes geen snipper bewijs hadden opgeleverd. Docent wetenschapsjournalistiek Peter Burger promoveerde op mediahypes zoals ‘drugs in je drankje’ en zag dat er meestal geen bewijs voor is. Hij ziet het als een ‘zeer onwaarschijnlijk’ verhaal dat waarschijnlijk veel minder vaak voorkomt dan de vele meldingen doen vermoeden.

Ook het Trimbos-instituut betwijfelt of needle spiking veel voorkomt. Drogering met een naald is een stuk omslachtiger dan ‘gewoon’ via een drankje. Bovendien kunnen de symptomen van drogering volgens het instituut sterk lijken op overmatig alcoholgebruik, oververmoeidheid of een lege maag. Trimbos-onderzoeker Ruben van Beek sluit niet uit dat needle spiking voorkomt, maar ook hij vermoedt dat het niet zo wijdverbreid is als het lijkt.

Afgelopen weekend werd op een festival in Den Haag een man aangehouden met een naald op zak, nadat hij volgens omstanders zeker één vrouw had geprikt. De vrouw zelf had niets door. De politie Den Haag onderzoekt nog wat er in de naald zat en of de man er inderdaad anderen mee heeft geprikt.