Politie onderzoekt misbruik jonge gehandicapten in Limburgse zorginstelling

Beeld ANP

Een aantal tijdelijke personeelsleden zou zich vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en misbruik van kinderen en jongvolwassenen. Zij zouden zijn ingehuurd door de zorginstelling zonder dat zij had gecontroleerd of ze bijvoorbeeld beschikten over de juiste diploma’s en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De zorginstelling zou ook niet aan de regels hebben voldaan dat er, naast het tijdelijke personeel, minimaal één vaste medewerker op de groep moet staan, zeggen ouders tegen De Telegraaf.

Twee groepen gehandicapte kinderen en jongvolwassenen zijn volgens een aantal ouders mogelijk maandenlang ernstig mishandeld, verwaarloosd en onzedelijk betast. De slachtoffers konden vaak niet praten of zich op een andere manier verstaanbaar maken.

Stichting Dichterbij verleent zorg in Limburg, Brabant en Gelderland. Het onderzoek loopt naar een locatie in het Limburgse Gennep waar kwetsbare gehandicapten in de leeftijd van 14 tot 25 jaar werden verzorgd en waar vorig jaar het misbruik zou hebben plaatsgevonden. De locatie is inmiddels gesloten.

Zorg onder druk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat Dichterbij bij de inspectie heeft gemeld dat er misbruik had plaatsgevonden. De instelling heeft vervolgens zelf onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd en heeft daarover gerapporteerd aan de inspectie. Die constateerde dat het onderzoek voldoende was.

‘Dat onderzoek is volgens de richtlijnen gebeurd, verder kunnen wij daarover geen inhoudelijke mededelingen doen’, aldus een woordvoerder van de inspectie. ‘Als het onderzoek niet volgens de richtlijnen was uitgevoerd dan zouden wij zelf nog onderzoek hebben gedaan.’

Vorige week plaatste de organisatie Dichterbij nog een noodkreet op de website over het personeelstekort in de gehandicaptensector. Ook is er veel ziekteverzuim en ligt de werkdruk hoog. Daardoor staat de zorg onder druk, zegt de ondernemingsraad van Dichterbij. ‘De 170 duizend medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten dagelijks alle zeilen bijzetten om de cliënten de zorg te geven die ze nodig hebben en verdienen.’

‘Heel erg’

In een verklaring laat Dichterbij weten het ‘heel erg’ te vinden, ‘als er in onze zorgrelatie met cliënten iets fout gaat – op de allereerste plaats voor de cliënten, hun verwanten en ook voor onze medewerkers’.

De situatie rond de locatie Logterberge in Gennep heeft Dichterbij in het najaar van 2018 daarom hoog opgenomen, aldus de verklaring. De instelling heeft toen maatregelen genomen om de veiligheid van de cliënten en de kwaliteit van zorg te waarborgen. ‘De samenwerking met het uitzendbureau dat voor Dichterbij werkzaam was, is direct beëindigd. Ook hebben we aangifte gedaan tegen een aantal uitzendkrachten. Het politieonderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd.’

Dichterbij heeft de IGJ in november 2018 op hoogte gebracht en is in afwachting van de uitkomsten van het politieonderzoek.