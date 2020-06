Politie onderzoekt bedreiging Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie

Jerry Afriyie tijdens een anti-racismedemonstratie in het Nelson Mandela Park in Amsterdam. Beeld EPA

De politie heeft contact gehad met Afriyie over de dreigbrief. ‘Zijn aangifte wordt opgenomen en uiteraard gaan wij onderzoeken van wie de brief afkomstig is. Als politie nemen wij deze zaak zeer serieus’, laat de politie Amsterdam weten.

In de brief, die is ondertekend door ‘Pegida afd. noord’, wordt Afriyie gewaarschuwd dat hij, zijn vrouw, zijn kind en mede-betogers niet langer veilig zijn: ‘wij wachten niet tot Sinterklaas.’ Op Facebook ontkent Pegida Nederland de brief te hebben verstuurd en distantieert het zich van de boodschap.

Afriyie en kunstenaar Quinsy Gario zwengelden in 2011 de Zwarte Piet-discussie aan door te protesteren bij de intocht in Gouda, waar ze gehuld in ‘Zwarte Piet is racisme’-shirts hardhandig werden gearresteerd. Afriyie was ook spreker bij Black Lives Matter-demonstraties die de afgelopen tijd werden gehouden.

We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd. Er zijn gemeenten die pas over 10 jr zwarte piet-racisme willen gaan aanpakken. Dit betekent dat racisten tot 10 jr de kans krijgen om hun plan uit te voeren. Let it sink in! pic.twitter.com/xCieBAhbie — Jerry King Luther Afriyie (@TheRebelThePoet) 20 juni 2020