Politie onderschept opnieuw verdachte poststukken, bestemd voor Robert de Niro en Joe Biden

De politie in de VS heeft opnieuw twee verdachte postpakketten onderschept. Volgens diverse Amerikaanse media waren de poststukken geadresseerd aan de acteur Robert De Niro en oud-vicepresident Joe Biden. Ze lijken op de brieven met pijpbommen die zijn gestuurd naar critici van president Trump.

Politieagenten bij een gebouw in de New Yorkse wijk Tribeca. Volgens CNN is er een verdacht pakketje gevonden dat was geadresseerd aan de acteur Robert De Niro. Beeld AP

In de wijk Tribeca van New York werd woensdagnacht een postpakket ontdekt, met mogelijk een bom, dat was gericht aan De Niro. Eerder was een ander pakketje onderschept in een postsorteerkantoor in de staat Delaware. Deze brief was gestuurd naar voormalig vicepresident Joe Biden, die decennialang senator was voor deze staat.

De president werd in de loop van de ochtend ingelicht over de onderschepping van de twee nieuwe ‘bombrieven’. De Niro heeft Trump de afgelopen twee jaar fel aangevallen. Ook Biden haalde naar hem uit. Zo noemde de oud-vicepresident Trump ‘een grap’ en fantaseerde hij hoe hij de Republikein in elkaar zou slaan.

De andere bombrieven die de afgelopen dagen werden gevonden, waren gestuurd naar prominente Democraten zoals oud-president Obama en Hillary en Bill Clinton. Ook de miljardair George Soros was een doelwit.

De politie wilde nog niet bevestigen dat De Niro inderdaad het doelwit was. De acteur is onder andere oprichter van het filmfestival dat in de wijk wordt gehouden. De mogelijke bombrief werd gevonden op de zevende verdieping van het gebouw waar De Niro’s bedrijf TriBeCa Productions is gevestigd.

Net als het geval was bij de andere poststukken, zouden zes postzegels met de Amerikaanse vlag op de envelop zijn geplakt, verdeeld over twee rijen. Het poststuk voor De Niro werd aan het einde van de nacht ontdekt door personeel. Na onderzoek werd het naar de explosievendienst in The Bronx gebracht. Daar bleek na een scan dat de inhoud hetzelfde was als die van de andere poststukken.

Robert De Niro vorige maand tijdens een festival in Central Park in New York. Beeld AFP

De Niro: ‘Hij is een hond’

De Niro haalde zich tijdens de presidentsverkiezingen de woede op de hals van de Trump-aanhangers door de Republikein onder meer ‘een hond’ te noemen. Ook zei de acteur in een video op social media dat hij Trump graag in het gezicht wilde slaan. ‘Hij is zo ongelooflijk stom’, aldus De Niro. ‘Hij is waardeloos, hij is een hond, hij is een varken, hij is een oplichter, een straathond die niet weet waar hij over praat.’

Zonder de vondst van de bompakketjes te noemen, gaf Trump donderdag de media opnieuw de schuld van de ‘boosheid’ die er nu in Amerika zou zijn. Critici van de president zeiden de afgelopen dagen juist dat Trump met zijn felle aanvallen op de media en de Democraten medeverantwoordelijk is voor het sterk gepolariseerde politieke klimaat. Indirect gaven zij Trump de schuld van de verijdelde aanslagen.

‘Een flink deel van de boosheid die wij nu zien in onze samenleving, wordt veroorzaakt door de onware en onjuiste berichtgeving in de gevestigde media die ik nepnieuws noem’, aldus de president in een tweet. ‘Het is zo erg en zo hatelijk geworden, het is niet meer te beschrijven. De gevestigde media moeten een schoonmaak houden, en snel!’

Voor de laatste presidentsverkiezingen haalde Robert De Niro onder meer in dit filmpje uit naar Trump.