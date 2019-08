Politie Noorwegen ziet aanslag op moskee als terroristische daad

Een Noorse politieman heeft een robot in de moskee geïnstalleerd om de situatie te verkennen. Beeld EPA

Er waren toen de man binnen viel drie gelovigen aanwezig. Een 75-jarige man zou de dader hebben overmeesterd door hem in een greep te nemen en bovenop hem te gaan zitten. Hierbij liep de man zelf lichte verwondingen op. Later werd een dode vrouw gevonden in zijn woonhuis in Baerum. Zij bleek de 17-jarige stiefzus van de dader te zijn.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de man extreemrechtse opvattingen heeft. Uit allerlei uitingen kwam naar voren dat hij zeer vijandig stond tegenover migranten. Ook koesterde hij sympathie voor Vidkun Quisling, de Noorse leider die in de oorlog met de nazi’s heulde en in 1945 tot de doodstraf werd veroordeeld wegens landverraad. Volgens berichten in de media had de man eerder de terroristische aanslag op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, geprezen. Daarbij schoot een rechts-extremist in maart 51 mensen dood. De moskee in Baerum deelt de naam al-Noor met een de moskeeën in Christchurch.

‘We zien dit als een terroristische daad’, maakte de politie zondag bekend. Noorwegen was al de plek van een van de grootste terroristische aanslagen van een extreemrechtse terrorist. In juli 2011 wist Anders Breivik 77 mensen te doden. Hij liet een bom ontploffen in Oslo waarbij acht mensen omkwamen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya willekeurig op jongeren die daar een bijeenkomst hadden van een afdeling van de sociaal-democratische partij. Dat kostte nog 69 mensen het leven.

Beveiliging moskeeën

De verdachte, die een helm droeg en een kogelvrij vest droeg, is eveneens een blanke Noor. Hij weigerde volgens de politie een verklaring af te leggen. Na de aanval kondigde de Noorse politie aan haar aanwezigheid te vergroten bij andere moskeeën in het land. Er zijn echter geen ‘concrete bedreigingen’, aldus de nationale politieleiding zondag. Ook is er geen verdenking dat hij mededaders had. Hoe de stiefzus van hem is omgekomen en wat dat met de aanslag te maken had, blijft voorlopig een mysterie.

De dader kwam de Al Noor-moskee binnen door met kogels de gesloten deur te forceren. Volgens een woordvoerder van de moskee waren vijf minuten eerder nog meer dan twaalf mensen aanwezig voor een gebedssessie. Die waren net op tijd vertrokken. De drie aanwezigen bleven voor het lezen van de koran.

Afgelopen weekeinde vierden de moslims wereldwijd het Offerfeest, een religieus feest dat samenhing met het einde van de jaarlijkse hadj, de pelgrimstocht naar Mekka die de moslims een keer in hun leven moeten maken. De Noorse premier Erna Solberg bezocht zondag leden van de moslimgemeenschap in Baerum, die zich in een hotel hadden verzameld om het Offerfeest te vieren.