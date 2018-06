Politie naar Hoge Raad om schuld schietpartij Alphen aan de Rijn

De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in de zaak over het schietdrama in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Een advocaat van de politie maakte dat maandagavond bekend.

Eind maart bepaalde de rechter dat de politie nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij letsel- en overlijdensschade moet vergoeden. De politie kan zich niet vinden in de aansprakelijkheid die zij van het Haagse gerechtshof opgelegd kreeg en stapt daarom naar de Hoge Raad.

In april 2011 schoot de 24-jarige Tristan van der V. in winkelcentrum de Ridderhof zes mensen dood, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Na het drama volgde er een lange strijd tussen de politie en de nabestaanden. De slachtoffers spanden in 2013 een bodemprocedure aan vanwege nalatigheid bij de politie, toen na onderzoek bleek dat een medewerker mogelijk cruciale informatie over het hoofd had gezien bij het verstrekken van de wapenvergunning aan de dader.

Indirect verantwoordelijk

In eerste instantie oordeelde de Haagse rechtbank dat de politie wel onrechtmatig had gehandeld, maar niet aansprakelijk was voor de schade. Die zou uitsluitend voor rekening komen van de schutter. In maart besloot het gerechtshof echter dat de politie wel indirect verantwoordelijk is voor een deel van de schade. ‘Zeven jaar wachten is enorm frustrerend, maar dit geeft een goed gevoel’, zo sprak overlevende John Nievaart, die tijdens het schietdrama door twee kogels werd geraakt, destijds.

De politie kon zich niet vinden in de uitspraak van de Haagse rechtbank en besloot enkele dagen voor het verstrijken van de termijn toch een cassatieverzoek in te dienen.

‘Ik hield er al rekening mee, maar toch is dit enorm teleurstellend. Vooral voor de nabestaanden en slachtoffers. Zij dachten dat rechtvaardigheid eindelijk had overwonnen. Al staat de uitspraak van de rechtbank als een huis, dat biedt wel hoop’, zo laat Veeru Mewa, de advocaat van zo’n zeventig slachtoffers, weten.

De verwachting is dat het nog minimaal een jaar zal duren voordat de Hoge Raad uitspraak doet.