Politie Myanmar richt bloedbad aan: zeker achttien demonstranten gedood

Demonstranten in Yangon beschermen zichzelf tegen de politie. Beeld Getty Images

Het is het dodelijkste geweld in één dag sinds het leger begin februari de macht greep door het parlement te ontbinden en regeringsleider Aung San Suu Kyi gevangen te zetten. Sindsdien is Myanmar het toneel van massale protesten en stakingsacties.

Aanvankelijk gaf de legerleiding de opdracht aan agenten en militairen om minimaal geweld te gebruiken, maar dat bevel werd onlangs ingetrokken. Afgelopen weekeinde begon de politie een groot offensief tegen de betogers. In Yangon, de grootste stad van het land, werden zij bestreden met traangas, stungranaten en waarschuwingsschoten. Toen dat niet hielp, openden agenten het vuur.

Op de sociale media regende het foto’s van dode demonstranten, soms nog met hun telefoon in de hand. Verschillende gewonden werden in veiligheid gebracht door medestanders, waarna veel bloedsporen op de straat te zien waren.

VN-ambassadeur Kyaw Moe Tun keerde zich vrijdag tegen het militaire regime en noemde de coup bij de Algemene Vergadering van de VN ‘illegaal en ongrondwettig’. Beeld REUTERS

In Yangon vuurde de politie ook stungranaten af op een medische faculteit, waarop de dokters en studenten op de vlucht sloegen. Volgens een lokale groep actievoerende artsen zijn zeker vijftig collega’s gearresteerd. Het leger heeft het op hen voorzien omdat veel artsen in Myanmar meedoen aan een staking uit protest tegen de coup.

Volgens de lokale televisiezender MRTV zijn zaterdag 470 betogers gearresteerd. Die komen boven op de ruim zevenhonderd politici, bestuurders en activisten die al in de cel zitten.

In de havenstad Mandalay, waar vorig weekeinde grote protesten waren, werden tenminste drie mensen gedood. Een vrouw werd in haar hoofd geschoten en overleed ter plaatse.

‘De escalatie in het gebruik van dodelijk geweld door de Myanmarese veiligheidstroepen is schandalig en onacceptabel’, zei een woordvoerder van Human Rights Watch in een verklaring.

Het geweld van afgelopen weekeinde volgde op een opmerkelijke actie van de Myanmarese ambassadeur bij de VN, afgelopen vrijdag. Tijdens een vergadering zei hij dat demonstranten ‘alle mogelijk middelen’ moeten aanwenden om de coup van het leger ongedaan te maken. Daarbij stak hij drie vingers de lucht in, het symbool van protest dat ontleend is aan de film The Hunger Games. Zaterdag werd de ambassadeur ontslagen.