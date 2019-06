Politie meldt zich bij Johnson wegens hoog oplopende ruzie met vriendin; rivaal noemt Johnsons liefdesleven gevaar voor nationale veiligheid

Boris Johnson. Beeld Getty Images

Het nieuws sierde zaterdag de voorpagina’s van vrijwel alle Engelse kranten.

‘Get off me!’ en ‘Get out of my flat!’ hoorden de buren Symonds roepen tegen de man die over een maand premier hoopt te zijn van Groot-Brittannië. De buren konden de ruzie goed volgen in de gehorige, laat 19de-eeuwse woning in het Zuid-Londense Camberwell. Toen ze aanklopten om te vragen of alles goed was, kwam er niemand naar de deur. Vervolgens draaiden ze het alarmnummer, waarna er in een mum van tijd twee politiewagens voor de steun stonden.

Johnson en Symonds verzekerden de agenten dat er geen reden tot zorg was, waarna de zaak voorbij leek te zijn. De buren, linkse theatermakers en fanatiek tegen de Brexit, lieten het daar niet bij. Ze hadden opnamen gemaakt van de ruzie en speelden deze door naar The Guardian, een progressieve en Europagezinde krant die als anti-Johnson bekendstaat. De reden voor de ruzie was de wijn die Johnson op de sofa had gemorst.

Volgens rivaal Jeremy Hunt brengt het turbulente liefdesleven van Boris Johnson met zich mee dat hij een gevaar kan worden voor de nationale veiligheid. Dat heeft hij zondag gezegd. Een dag eerder, tijdens het eerste debat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, wilde Johnson geen antwoord geven op vragen over de ruzie met zijn vriendin.

Affaire

Eerder dit jaar verliet Johnson de vrouw met wie hij vier kinderen heeft, Marina Wheeler. De Brits-Indiase advocaat had hem de deur gewezen nadat bekend was geworden dat hij een relatie met Symonds had. Dat was al langer een publiek geheim in Westminster. Wheeler had Johnson vijftien jaar geleden ook al eens op straat gezet toen bleek dat hij een langdurige affaire had gehad met de columniste Petronella Wyatt, die hij zelfs twee keer zwanger had gemaakt. Wheeler gaf hem uiteindelijk een tweede kans.

Het roerige liefdesleven van Johnson, die zeker één buitenechtelijk kind heeft, heeft zijn politieke carrière amper geschaad. Onder de leden van de Conservatieve Partij blijft hij populair, al zullen mensen zich beginnen af te vragen wat de gevolgen zijn als zulke ruzies plaatsvinden op 10 Downing Street.

Afgelopen weken is Johnson door zijn team zover mogelijk uit de buurt van de media gehouden, om de kans op misstappen te verkleinen. Het doel is om van de man van het volk ook een staatsman te maken. Het enfant terrible, echter, vindt altijd manieren om zichzelf toch op de voorpagina’s te krijgen. De Conservatieve politicus Alistair Burt, die onder Johnson heeft gewerkt op Buitenlandse Zaken, beweerde eerder deze week tegenover de BBC dat ‘de grootste vijand van Johnson Johnson zelf is’.

Zoekend naar meer informatie over Johnsons handel en wandel wist The Times te melden dat er meerdere parkeerbekeuringen klemden onder de ruitenwisser van diens Landrover. ‘Hij heeft er gewoon maling aan’, zo citeerde de krant een buurtbewoner. Voor Johnson is het niet makkelijk toeven in Camberwell, een overwegend Europagezinde buurt. Om de hoek van zijn woonadres hebben bewoners langs Camberwell New Road en masse Europese vlaggen aan de gevels van hun woningen gehangen.