Politie maakt excuses aan Limburgse vrouw die is verkracht door tbs'er: ‘We hebben te weinig oog gehad voor het slachtoffer’

De politie in Limburg heeft excuses gemaakt aan een vrouw die in december 2016 is verkracht door een tbs’er. De destijds 21-jarige vrouw werd tijdens verhoren rond haar aangifte zwaar onder druk gezet door twee zedenrechercheurs die haar niet geloofden. Drie maanden later bleek dat er een dna-match was met de tbs’er, die tijdens de verkrachting op onbegeleid verlof was. De familie werd in eerste instantie gevraagd dat stil te houden.

Oostrum- De ingang van tbs-kliniek de Rooyse wissel net buiten het dorp Oostrum. Foto RAYMOND RUTTING

In een brief aan het slachtoffer en haar familie, in handen van de Volkskrant, schrijft teamchef thematische opsporing Johan Hoeijmakers dat het belang van het slachtoffer in het politieonderzoek ‘onvoldoende is meegewogen’ en dat hij de gang van zaken ‘zeer betreurt’.

Het slachtoffer, de 23-jarige Susanne die zaterdag in de Volkskrant haar verhaal doet, was op 9 december 2016 onderweg van haar werk in Venray naar haar ouderlijk huis nabij Oostrum toen ze door een onbekende man werd bedreigd en verkracht. Eenmaal thuis schakelde ze gelijk de politie in, maar de man was al verdwenen.

Twijfel aan verhaal

In de verhoren, zo blijkt uit de transcriptie, stelden de zedenrechercheurs opvallende vragen aan het slachtoffer. Zo vroegen ze: ‘Wat voor ervaring heb je met pijpen?’ en ‘Doe eens voor? Hoe kokhals je dan?’ Ook benadrukten de rechercheurs keer op keer dat de aangifte vervelende gevolgen kon hebben voor de jonge vrouw. ‘Als blijkt dat iets niet klopt in je verhaal, dan ben ik bang dat dat echt consequenties heeft voor jou.’ Waarom de politie twijfelde aan haar verhaal is onbekend.

‘Met kritische vragen is niks mis’, zegt Susannes advocaat Floor Oehlen. 'Maar het besef dat valse aangiften voorkomen, moet er niet toe leiden dat verhoorders al met die bril op het verhoor ingaan.’

De politie laat weten dat er door de rechercheurs ‘binnen de kaders is gehandeld’. ‘Deze medewerkers hebben tot taak feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen in soms ook hele precaire zedenzaken’, aldus de politie. ‘Maar we hebben ons ook gerealiseerd dat we in die verhoren te weinig oog hebben gehad voor het slachtoffer. Daarvoor hebben we excuses aangeboden en daarvan hebben wij geleerd.’

Dna-match

Uit de door het NFI geanalyseerde spermamonsters bleek dat er een dna-match was met Henk van der V. uit tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum. Van der V., die op dat moment al zeventien jaar in de tbs zat, heeft in 2000 het 16-jarige meisje Ankie Blommaert vermoord en is in 2005 opnieuw veroordeeld voor een poging tot moord op een mede-tbs’er. Hij ontkent de verkrachting, maar werd 17 juli jl. toch veroordeeld tot drie jaar cel en opnieuw tbs. Hij vergreep zich aan de vrouw tijdens zijn vier uur durende onbegeleid verlof.

Verzoek om te zwijgen

Toen Van der V. werd opgepakt, verzocht de politie de ouders van het slachtoffer om maandenlang te zwijgen over de betrokkenheid van de tbs’er. ‘Ze zeiden letterlijk: hou het voor je’, aldus de vader. ‘We vonden dat vreemd en begrijpen niet waarom dat nodig was.’

De politie ontkent niet dat de familie is gevraagd te zwijgen. ‘Wij kunnen niemand een verbod opleggen om iets te zeggen’, aldus een woordvoerder. ‘Maar we hebben wel gevraagd om het niet naar buiten te brengen omdat het heel gevoelig ligt en omdat je de zaak goed wilt afronden. We snappen dat dat voor de betrokken familie vervelend kan zijn.’

De betreffende tbs-kliniek, de Rooyse Wissel uit Oostrum, raakte al eerder in opspraak. In 2016 werd een medewerker van de kliniek mishandeld en aangerand door een tbs’er. In mei van dit jaar gebeurde dat opnieuw. Volgens directeur Hyacinthe van Bussel is er een intern onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de verkrachting. De uitkomsten daarvan worden niet openbaar gemaakt.